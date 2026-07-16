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Лига Европы
16 июля 2026, 11:08 |
218
0

Известный эксперт спрогнозировал счет матча ЛЕ Университатя – Динамо

Олег Федорчук считает, что подопечные Игоря Костюка пробьются в следующий раунд Лиги Европы

16 июля 2026, 11:08 |
218
0
Известный эксперт спрогнозировал счет матча ЛЕ Университатя – Динамо
Динамо
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После номинально домашней ничьей (0:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати», сегодня «Динамо» попытается доказать свое превосходство в Румынии. Смогут ли подопечные Игоря Костюка преодолеть этот барьер, рассказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Как ни парадоксально, но «Динамо» легче будет играть на выезде, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, –поскольку соперник вынужден будет подниматься, идти вперед, поэтому есть шанс увидеть намного больше скоростных атак от нашей команды, что она хорошо умеет делать.

Если перед первой игрой я давал 60 процентов на проход украинской команды, то сейчас 50 на 50, но все равно это не пользу «Университати», поскольку отдельные ее футболисты намного слабее динамовских. Поэтому в ответном матче я ставлю на победу «Динамо» – 2:1. Меня все равно не покидает ощущения, что «бело-синие» хорошо готовы к сезону.

Напомним, что поединок «Университатя» – «Динамо» состоится сегодня, 16 июля в Клуже. Начало встречи – в 20:30 по киевскому времени.

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Олег Федорчук Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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