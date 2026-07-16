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Лига Европы
16 июля 2026, 09:19 |
1136
3

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо

Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда

16 июля 2026, 09:19 |
1136
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Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Динамо
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Сегодня, 16 июля «Динамо» на выезде проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» из Клужа. После первого поединка в этом соперничестве паритет – 0:0. Насколько велики шансы пробиться в следующий раунд этого турнира у подопечных Игоря Костюка рассказал авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– В первом матче «Динамо» меня вообще не впечатлило, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Сегодняшний состав не сможет претендовать на что-то значимое в Европе. Слабенькая команда. Очень много брака, атаки – ноль. Передача в средней зоне, ошибка, защита, борьба, опять атака, снова брак и так по кругу.

Ну не за что сейчас хвалить эту команду, хотя я бы это сделал с удовольствием, поскольку отдал «Динамо» много лет своей жизни. Я люблю этот клуб, но реалии сейчас таковы, что в последние годы в действиях динамовцев больше негатива, чем позитива. С такой игрой далеко не зайдешь. От того «Динамо», которое мы знаем, осталось только название.

Что касается предстоящего поединка, то оба соперника достойны друг друга. Но так как ответный матч пройдет в Румынии, то хозяева будут иметь преимущество. Думаю, «Динамо» проиграет в основное время. Счет? 0:1, возможно, 1:2. Нам там нечего ловить.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Университатя Клуж Лига Европы Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Маячню городить дід
Гри не побачив в першому матчі? Лише дикий нефарт врятував циганів від розгрому
Двічі так не пощастить їм. Те що в румунії матч, Динамо пох де грати і перемагати
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Шапаренко забьёт и победит.
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