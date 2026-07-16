Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Бывший наставник сборной Украины считает, что итоговую победу завоюет румынская команда
Сегодня, 16 июля «Динамо» на выезде проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» из Клужа. После первого поединка в этом соперничестве паритет – 0:0. Насколько велики шансы пробиться в следующий раунд этого турнира у подопечных Игоря Костюка рассказал авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо.
– В первом матче «Динамо» меня вообще не впечатлило, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Сегодняшний состав не сможет претендовать на что-то значимое в Европе. Слабенькая команда. Очень много брака, атаки – ноль. Передача в средней зоне, ошибка, защита, борьба, опять атака, снова брак и так по кругу.
Ну не за что сейчас хвалить эту команду, хотя я бы это сделал с удовольствием, поскольку отдал «Динамо» много лет своей жизни. Я люблю этот клуб, но реалии сейчас таковы, что в последние годы в действиях динамовцев больше негатива, чем позитива. С такой игрой далеко не зайдешь. От того «Динамо», которое мы знаем, осталось только название.
Что касается предстоящего поединка, то оба соперника достойны друг друга. Но так как ответный матч пройдет в Румынии, то хозяева будут иметь преимущество. Думаю, «Динамо» проиграет в основное время. Счет? 0:1, возможно, 1:2. Нам там нечего ловить.
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Двічі так не пощастить їм. Те що в румунії матч, Динамо пох де грати і перемагати