Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо

Сегодня, 16 июля «Динамо» на выезде проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» из Клужа. После первого поединка в этом соперничестве паритет – 0:0. Насколько велики шансы пробиться в следующий раунд этого турнира у подопечных Игоря Костюка рассказал авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– В первом матче «Динамо» меня вообще не впечатлило, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Сегодняшний состав не сможет претендовать на что-то значимое в Европе. Слабенькая команда. Очень много брака, атаки – ноль. Передача в средней зоне, ошибка, защита, борьба, опять атака, снова брак и так по кругу.

Ну не за что сейчас хвалить эту команду, хотя я бы это сделал с удовольствием, поскольку отдал «Динамо» много лет своей жизни. Я люблю этот клуб, но реалии сейчас таковы, что в последние годы в действиях динамовцев больше негатива, чем позитива. С такой игрой далеко не зайдешь. От того «Динамо», которое мы знаем, осталось только название.

Что касается предстоящего поединка, то оба соперника достойны друг друга. Но так как ответный матч пройдет в Румынии, то хозяева будут иметь преимущество. Думаю, «Динамо» проиграет в основное время. Счет? 0:1, возможно, 1:2. Нам там нечего ловить.