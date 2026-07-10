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  4. Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?
Чемпионат мира
10 июля 2026, 00:47 |
582
0

Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?

Вспомним все голы французского нападающего на главных турнирах сборных

10 июля 2026, 00:47 |
582
0
Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 21-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором француз открыл счет.

21 гол Мбаппе стал повторением результата Гарри Кейна за сборную Англии на главных турнирах мира и Европы (также 21).

Только один европейский футболист забивал больше – португалец Криштиану Роналду (25).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 21 – Гарри Кейн (Англия)
  • 21 – Килиан Мбаппе (Франция)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (21)

  • ЧМ-2026: Марокко
  • ЧМ-2026: Парагвай
  • ЧМ-2026: Швеция (дубль)
  • ЧМ-2026: Ирак (дубль)
  • ЧМ-2026: Сенегал (дубль)
  • ЧЕ-2024: Польша
  • ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)
  • ЧМ-2022: Польша (дубль)
  • ЧМ-2022: Дания (дубль)
  • ЧМ-2022: Австралия
  • ЧМ-2018: Хорватия
  • ЧМ-2018: Аргентина (дубль)
  • ЧМ-2018: Перу
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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