Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 21-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором француз открыл счет.

21 гол Мбаппе стал повторением результата Гарри Кейна за сборную Англии на главных турнирах мира и Европы (также 21).

Только один европейский футболист забивал больше – португалец Криштиану Роналду (25).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

25 – Криштиану Роналду (Португалия)

21 – Гарри Кейн (Англия)

21 – Килиан Мбаппе (Франция)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (21)

ЧМ-2026: Марокко

ЧМ-2026: Парагвай

ЧМ-2026: Швеция (дубль)

ЧМ-2026: Ирак (дубль)

ЧМ-2026: Сенегал (дубль)

ЧЕ-2024: Польша

ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)

ЧМ-2022: Польша (дубль)

ЧМ-2022: Дания (дубль)

ЧМ-2022: Австралия

ЧМ-2018: Хорватия

ЧМ-2018: Аргентина (дубль)

ЧМ-2018: Перу