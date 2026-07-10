Мбаппе догнал Кейна по голам на ЧМ и ЧЕ. Сколько до рекорда Роналду?
Вспомним все голы французского нападающего на главных турнирах сборных
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 21-й гол на чемпионатах мира и Европы.
Произошло это в четвертьфинале ЧМ-2026 против сборной Марокко, в котором француз открыл счет.
21 гол Мбаппе стал повторением результата Гарри Кейна за сборную Англии на главных турнирах мира и Европы (также 21).
Только один европейский футболист забивал больше – португалец Криштиану Роналду (25).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 21 – Гарри Кейн (Англия)
- 21 – Килиан Мбаппе (Франция)
Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (21)
- ЧМ-2026: Марокко
- ЧМ-2026: Парагвай
- ЧМ-2026: Швеция (дубль)
- ЧМ-2026: Ирак (дубль)
- ЧМ-2026: Сенегал (дубль)
- ЧЕ-2024: Польша
- ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)
- ЧМ-2022: Польша (дубль)
- ЧМ-2022: Дания (дубль)
- ЧМ-2022: Австралия
- ЧМ-2018: Хорватия
- ЧМ-2018: Аргентина (дубль)
- ЧМ-2018: Перу
Joueurs européens ayant inscrit le plus de buts dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 9, 2026
25 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
21 🏴Harry Kane
21 🇫🇷 KYLIAN MBAPPE
19 🇩🇪 Miroslav Klose
18 🇩🇪 Gerd Müller #FRAMAR
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