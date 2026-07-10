Сборная Франции вышла вперед в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 против Марокко.

На 60-й минуте поединка ворота марокканцев поразил звездный Килиан Мбаппе после передачи от Дезире Дуэ, 1:0.

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Мбаппе забил уже 8-й гол на ЧМ-2026 и 20-й на мундиалях за карьеру. Для Килиана это лишь третье мировое первенство.

Встреча Франции и Марокко стартовала 9 июля в 23:00 по Киеву на Джиллетт. Победитель противостояния в полуфинале встретится либо с Испанией, либо с Бельгией.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в матче 1/4 финала ЧМ с Марокко