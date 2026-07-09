Костюк назвал причину нулевой ничьей Динамо против Университати

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынской «Университати» (Клуж), который завершился ничьей 0:0.

– Есть результат, а есть игра. Могли бы сначала оценить игру, а потом результат?

– Добрый вечер. Вы правы: есть игра, а есть результат. Сегодня, что касается результата, скажу, что мы создали моменты, но не смогли их реализовать. Но это был лишь первый тайм нашего противостояния.

Что касается самой игры, то в первой половине встречи наша команда действовала достаточно осторожно. Ощущалась некоторая нервозность: мы недостаточно часто играли вперед, было много промежуточных передач. Соперник хорошо оборонялся, а нам не хватало агрессии, вертикальных передач и точности в завершающей фазе. В то же время мы владели преимуществом, хорошо действовали в переходных фазах и после потери мяча практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.

Это положительный момент, но в атаке нам не хватало индивидуального мастерства, уверенности и качества в завершении. Из-за этого мы не смогли забить свои голы.

– В конце матча на стадионе отключился свет. Как это событие повлияло на вашу команду и сыграла ли эта пауза на руку сопернику?

– Конечно, мы владели преимуществом, хорошо играли, активно создавали моменты, но вынужденная пауза несколько сбила темп, замедлила игру и снизила интенсивность матча. Думаю, это было больше на руку сопернику, хотя это такие обстоятельства, на которые мы не могли повлиять. Нужно было доигрывать. После возобновления игры оставалось ещё около десяти минут, но нам не удалось создать достаточно угроз и острых моментов и реализовать свои шансы.

В итоге у нас ничья 0:0. Мы понимаем, что нужно улучшить игру перед ответным матчем, и уже готовимся к нему.

– Учитывая ничью 0:0 в первом матче, с какими мыслями будете ехать на выездной ответный матч?

– Для нас нет разницы, где играть. Это был наш первый официальный матч в сезоне, поэтому, действительно, команде ещё не хватает оптимального игрового тонуса. Именно этим в определённой степени можно объяснить недостаточное количество по-настоящему острых моментов и проблемы с реализацией.