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Англия
09 июля 2026, 22:10 | Обновлено 09 июля 2026, 22:18
2141
0

Арсенал согласовал контракт со звездой сборной Бразилии за 90 млн евро

Бруно Гимараеш согласился сменить клуб

09 июля 2026, 22:10 | Обновлено 09 июля 2026, 22:18
2141
0
Арсенал согласовал контракт со звездой сборной Бразилии за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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Лондонский «Арсенал» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараешем.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, руководство «сорок» не планирует продажу футболиста, но «канониры» всё равно решительно настроены подписать игрока. Ожидается, что официальное предложение о трансфере поступит в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов рассмотреть возможность ухода своего капитана только при условии получения компенсации в размере 90 миллионов евро.

На ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии Бруно принял участие в 5 матчах «селесао», в которых отметился 4 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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