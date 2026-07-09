Арсенал согласовал контракт со звездой сборной Бразилии за 90 млн евро

Лондонский «Арсенал» согласовал условия личного контракта с полузащитником «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараешем.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, руководство «сорок» не планирует продажу футболиста, но «канониры» всё равно решительно настроены подписать игрока. Ожидается, что официальное предложение о трансфере поступит в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов рассмотреть возможность ухода своего капитана только при условии получения компенсации в размере 90 миллионов евро.

На ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии Бруно принял участие в 5 матчах «селесао», в которых отметился 4 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.