Бразилия впервые за 40 лет не забила пенальти на ЧМ в игровое время

28-летний полузащитник Ньюкасл Юнайтед Бруну Гимараеш стал первым игроком сборной Бразилии, начиная с 1986 года, который не реализовал пенальти на чемпионатах мира в игровое время.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Последним до Бруну Гимараеша бразильцем, не забившим одиннадцатиметровый удар, был Зико в 1986 году в игре против сборной Франции.

Бразильцы, не забивавшие пенальти на чемпионатах мира в игровое время

O Brasil não perdia um pênalti no tempo regulamentar desde o Zico em 1986:



1934 - (🇧🇷 x 🇪🇸) Waldemar de Brito

1938 - (🇧🇷 x 🇸🇪) Patesko

1986 - (🇧🇷 x 🇫🇷) Zico

2026 - (🇧🇷 x 🇳🇴) Bruno Guimarães 🆙



📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas pic.twitter.com/DQjvwGGGqk