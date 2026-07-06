Бразилия впервые за 40 лет не забила пенальти на ЧМ в игровое время
Бруно Гимараеш стал первым после Зико, кому не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар
28-летний полузащитник Ньюкасл Юнайтед Бруну Гимараеш стал первым игроком сборной Бразилии, начиная с 1986 года, который не реализовал пенальти на чемпионатах мира в игровое время.
Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.
Последним до Бруну Гимараеша бразильцем, не забившим одиннадцатиметровый удар, был Зико в 1986 году в игре против сборной Франции.
Бразильцы, не забивавшие пенальти на чемпионатах мира в игровое время
- 2026 – Бруну Гимараеш (против Норвегии)
- 1986 – Зико (против Франции)
- 1938 – Патеско (против Швеции)
- 1934 – Вальдемар де Бриту (против Испании)
Excluding shootouts, Bruno Guimarães is the first Brazilian to miss a penalty in a men's World Cup game since Zico vs. France in 1986. ❌ pic.twitter.com/NEXlC2IUzG— Squawka (@Squawka) July 5, 2026
O Brasil não perdia um pênalti no tempo regulamentar desde o Zico em 1986:— Noite de Copa (@Noitedecopa) July 5, 2026
1934 - (🇧🇷 x 🇪🇸) Waldemar de Brito
1938 - (🇧🇷 x 🇸🇪) Patesko
1986 - (🇧🇷 x 🇫🇷) Zico
2026 - (🇧🇷 x 🇳🇴) Bruno Guimarães 🆙
📰 Noite de Copa | Dep. de Estatísticas pic.twitter.com/DQjvwGGGqk
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