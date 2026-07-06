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Чемпионат мира
06 июля 2026, 00:09 | Обновлено 06 июля 2026, 00:11
589
0

Бразилия впервые за 40 лет не забила пенальти на ЧМ в игровое время

Бруно Гимараеш стал первым после Зико, кому не удалось реализовать одиннадцатиметровый удар

06 июля 2026, 00:09 | Обновлено 06 июля 2026, 00:11
589
0
Бразилия впервые за 40 лет не забила пенальти на ЧМ в игровое время
Getty Images/Global Images Ukraine
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28-летний полузащитник Ньюкасл Юнайтед Бруну Гимараеш стал первым игроком сборной Бразилии, начиная с 1986 года, который не реализовал пенальти на чемпионатах мира в игровое время.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

Последним до Бруну Гимараеша бразильцем, не забившим одиннадцатиметровый удар, был Зико в 1986 году в игре против сборной Франции.

Бразильцы, не забивавшие пенальти на чемпионатах мира в игровое время

  • 2026 – Бруну Гимараеш (против Норвегии)
  • 1986 – Зико (против Франции)
  • 1938 – Патеско (против Швеции)
  • 1934 – Вальдемар де Бриту (против Испании)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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