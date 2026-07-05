Атакующий хавбек сборной Бразилии Бруно Гимараеш не реализовал пенальти в ворота Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

На 14-й минуте Бруно не сумел переиграть голкипера Эрьяна Нюланда, который угадал угол удара и оформил сейв.

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Рефери назначил пенальти после того, как центрбек Норвегии Кристоффер Айер в подкате сбил Матеуса Кунью.

Главному арбитру поединка – Исмаилу Эльфату – потребовалось проверить эпизод на VAR. Долго судья там не задержался и практически сразу вынес свое решение.

Но интересно, что арбитру не показали эпизод в центре поля, когда Райан сфолил против Антонио Нусы, после которого и началась атака.

Встреча Бразилии и Норвегии стартовала 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде.

❗️ ВИДЕО. Гимараеш не реализовал спорный пенальти в ворота Норвегии в матче ЧМ

Фол Айера против Куньи

Фол Райана против Нусы в центре поля

Фото момента – Эрьян Нюланд отбил пенальти Бруно Гимараеша