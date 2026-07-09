Рекорд Эйсебио, которому уже 60 лет. Лучшие бомбардиры четвертьфиналов ЧМ

Известный игрок сборной Португалии Эйсебио удерживает рекорд четвертьфиналов чемпионатов мира по количеству забитых мячей.

В активе португальца 4 гола, которые он забил в матче 1/4 финала ЧМ-1966 против сборной КНДР.

Этот рекорд держится на мировых первенствах уже 60 лет. Сможет ли кто-нибудь из игроков на ЧМ-2026 повторить достижение Эйсебио?

Как мы уже сообщали ранее, из действующих игроков мундиаля пятеро уже имеют в своем активе один забитый мяч на стадии четвертьфиналов.

Лучшие бомбардиры четвертьфиналов чемпионатов мира

4 – Эйсебио (Португалия), 1966

3 – Мирослав Клозе (Германия), 2006 (1), 2010 (2)

3 – Ривалдо (Бразилия), 1998 (2), 2002 (1)

3 – Гарри Линекер (Англия), 1986 (1), 1990 (2)

3 – Йозеф Гюги (Швейцария), 1954

3 – Теодор Вагнер (Австрия), 1954

3 – Гарри Андерссон (Швеция), 1938

3 – Густав Веттерстрем (Швеция), 1938