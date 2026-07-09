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  4. Рекорд Эйсебио, которому уже 60 лет. Лучшие бомбардиры четвертьфиналов ЧМ
Чемпионат мира
09 июля 2026, 12:09 | Обновлено 09 июля 2026, 12:10
212
0

Рекорд Эйсебио, которому уже 60 лет. Лучшие бомбардиры четвертьфиналов ЧМ

Сможет ли кто-нибудь из игроков на ЧМ-2026 повторить достижение легендарного португальца?

09 июля 2026, 12:09 | Обновлено 09 июля 2026, 12:10
212
0
Рекорд Эйсебио, которому уже 60 лет. Лучшие бомбардиры четвертьфиналов ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Известный игрок сборной Португалии Эйсебио удерживает рекорд четвертьфиналов чемпионатов мира по количеству забитых мячей.

В активе португальца 4 гола, которые он забил в матче 1/4 финала ЧМ-1966 против сборной КНДР.

Этот рекорд держится на мировых первенствах уже 60 лет. Сможет ли кто-нибудь из игроков на ЧМ-2026 повторить достижение Эйсебио?

Как мы уже сообщали ранее, из действующих игроков мундиаля пятеро уже имеют в своем активе один забитый мяч на стадии четвертьфиналов.

Лучшие бомбардиры четвертьфиналов чемпионатов мира

  • 4 – Эйсебио (Португалия), 1966
  • 3 – Мирослав Клозе (Германия), 2006 (1), 2010 (2)
  • 3 – Ривалдо (Бразилия), 1998 (2), 2002 (1)
  • 3 – Гарри Линекер (Англия), 1986 (1), 1990 (2)
  • 3 – Йозеф Гюги (Швейцария), 1954
  • 3 – Теодор Вагнер (Австрия), 1954
  • 3 – Гарри Андерссон (Швеция), 1938
  • 3 – Густав Веттерстрем (Швеция), 1938
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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