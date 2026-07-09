Рекорд Эйсебио, которому уже 60 лет. Лучшие бомбардиры четвертьфиналов ЧМ
Сможет ли кто-нибудь из игроков на ЧМ-2026 повторить достижение легендарного португальца?
Известный игрок сборной Португалии Эйсебио удерживает рекорд четвертьфиналов чемпионатов мира по количеству забитых мячей.
В активе португальца 4 гола, которые он забил в матче 1/4 финала ЧМ-1966 против сборной КНДР.
Этот рекорд держится на мировых первенствах уже 60 лет. Сможет ли кто-нибудь из игроков на ЧМ-2026 повторить достижение Эйсебио?
Как мы уже сообщали ранее, из действующих игроков мундиаля пятеро уже имеют в своем активе один забитый мяч на стадии четвертьфиналов.
Лучшие бомбардиры четвертьфиналов чемпионатов мира
- 4 – Эйсебио (Португалия), 1966
- 3 – Мирослав Клозе (Германия), 2006 (1), 2010 (2)
- 3 – Ривалдо (Бразилия), 1998 (2), 2002 (1)
- 3 – Гарри Линекер (Англия), 1986 (1), 1990 (2)
- 3 – Йозеф Гюги (Швейцария), 1954
- 3 – Теодор Вагнер (Австрия), 1954
- 3 – Гарри Андерссон (Швеция), 1938
- 3 – Густав Веттерстрем (Швеция), 1938
Joueurs ayant inscrit le plus de buts en quarts de finale de la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 8, 2026
4- 🇵🇹 Eusébio
3-🇸🇪 Gustav Wetterström
3- 🇸🇪 Tore Keller
3- 🇦🇹 Theodor Wagner
3- 🇨🇭Josef Hügi
3- 🏴Gary Lineker
3- 🇧🇷 Rivaldo
3- 🇩🇪Miroslav Klose
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