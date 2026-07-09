Игроки четвертьфиналов ЧМ-2026, ранее забивавшие на данной стадии турнира

На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи

Франция – Марокко

Испания – Бельгия

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

В составах этих 8 сборных, продолжающих борьбу за трофей, есть 5 игроков, которые ранее забивали голы на стадии четвертьфиналов.

Четверо футболистов отмечались забитыми мячами на ЧМ-2022, еще один – на ЧМ-2018.

Игроки, которые забивали голы в четвертьфиналах чемпионатов мира и продолжают выступления на ЧМ-2026