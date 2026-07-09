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Чемпионат мира
09 июля 2026, 11:26 | Обновлено 09 июля 2026, 11:27
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0

Игроки четвертьфиналов ЧМ-2026, ранее забивавшие на данной стадии турнира

Четверо футболистов отмечались голами на ЧМ-2022, еще один – на ЧМ-2018

09 июля 2026, 11:26 | Обновлено 09 июля 2026, 11:27
165
0
Игроки четвертьфиналов ЧМ-2026, ранее забивавшие на данной стадии турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи

  • Франция – Марокко
  • Испания – Бельгия
  • Норвегия – Англия
  • Аргентина – Швейцария

В составах этих 8 сборных, продолжающих борьбу за трофей, есть 5 игроков, которые ранее забивали голы на стадии четвертьфиналов.

Четверо футболистов отмечались забитыми мячами на ЧМ-2022, еще один – на ЧМ-2018.

Игроки, которые забивали голы в четвертьфиналах чемпионатов мира и продолжают выступления на ЧМ-2026

  • Гарри Кейн (Англия), 2022, против Франции
  • Орельен Чуамени (Франция), 2022, против Англии
  • Лионель Месси (Аргентина), 2022, против Нидерландов
  • Науэль Молина (Аргентина), 2022, против Нидерландов
  • Кевин Де Брюйне (Бельгия), 2018, против Бразилии
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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