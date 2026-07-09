Чемпионат мира09 июля 2026, 11:26 | Обновлено 09 июля 2026, 11:27
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Игроки четвертьфиналов ЧМ-2026, ранее забивавшие на данной стадии турнира
Четверо футболистов отмечались голами на ЧМ-2022, еще один – на ЧМ-2018
09 июля 2026, 11:26 | Обновлено 09 июля 2026, 11:27
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На чемпионате мира 2026 года будут сыграны четвертьфинальные матчи
- Франция – Марокко
- Испания – Бельгия
- Норвегия – Англия
- Аргентина – Швейцария
В составах этих 8 сборных, продолжающих борьбу за трофей, есть 5 игроков, которые ранее забивали голы на стадии четвертьфиналов.
Четверо футболистов отмечались забитыми мячами на ЧМ-2022, еще один – на ЧМ-2018.
Игроки, которые забивали голы в четвертьфиналах чемпионатов мира и продолжают выступления на ЧМ-2026
- Гарри Кейн (Англия), 2022, против Франции
- Орельен Чуамени (Франция), 2022, против Англии
- Лионель Месси (Аргентина), 2022, против Нидерландов
- Науэль Молина (Аргентина), 2022, против Нидерландов
- Кевин Де Брюйне (Бельгия), 2018, против Бразилии
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