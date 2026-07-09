Верес еще не определился с будущим ведущего защитника клуба Первой лиги

24-летний центрбек «Виктории» Максим Сасовский продолжает тренироваться с «Вересом».

Главный тренер «Виктории» Владимир Романенко в комментарии Sport.ua подтвердил, что вопрос остается открытым.

«Сасовский еще на просмотре в «Вересе». Пока неизвестно, останется ли он там или вернется в «Викторию», – сказал Романенко.

Контракт Сасовского с сумским клубом завершился 15 июня. В то же время стороны достигли договоренности, что в случае неподписания контракта с «Вересом» защитник продолжит карьеру в составе «Виктории».

В сезоне 2025/26 Максим Сасовский был одним из ключевых футболистов сумской команды. Он провел 30 матчей в Первой лиге (1 гол плюс 1 ассист) и сыграл 2 поединка в Кубке Украины.

В «Викторию» Сасовский перешел летом 2023 года из «Львова». Ранее он также выступал в УПЛ и Первой лиге за «Волынь». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

В сезоне 2025/26 «Верес» занял 11-е место в УПЛ.

Добавим, что «Виктория» этим летом уже завершила сотрудничество с одним центральным защитником. В середине июня истек срок контракта с 23-летним Юрием Дудником, и стороны не стали его продлевать.

Ранее Sport.ua сообщал, что игрок «Виктории», в котором был заинтересован «Черноморец», досрочно закончил просмотр.