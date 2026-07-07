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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 19:58 | Обновлено 07 июля 2026, 19:59
336
0

Игрок, в котором был заинтересован Черноморец, досрочно закончил просмотр

Полузащитник Максим Бойко покинул Одессу

07 июля 2026, 19:58 | Обновлено 07 июля 2026, 19:59
336
0
Игрок, в котором был заинтересован Черноморец, досрочно закончил просмотр
ФК Черноморец
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Как стало известно Sport.ua, 22-летний центральный полузащитник «Виктории» Максим Бойко досрочно прекратил просмотр в »Черноморце».

«Бойко сейчас с нами. Он вернулся из Одессы после небольшого повреждения, поэтому не продолжил пересмотр в «Черноморце», – сообщил корреспонденту Sport.ua Владимир Романенко, которого сегодня официально представили в качестве полноценного главного тренера «Виктории» (до этого он работал с приставкой и.о.).

В прошлом сезоне 22-летний Бойко провел в составе сумчан 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 125 тысяч евро. Контракт игрока с нынешним клубом действует до 15 июня 2028 года.

По итогам прошлого сезона «Виктория» заняла 10 место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата сумская команда во Львове встретится с ФК «Феникс-Мариуполь».

Ранее Sport.ua сообщал, что «Металлист» вернул воспитанника из Германии и продлил контракты с рядом игроков.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Максим Бойко Виктория Сумы Черноморец Одесса Владимир Романенко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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