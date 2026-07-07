Игрок, в котором был заинтересован Черноморец, досрочно закончил просмотр

Как стало известно Sport.ua, 22-летний центральный полузащитник «Виктории» Максим Бойко досрочно прекратил просмотр в »Черноморце».

«Бойко сейчас с нами. Он вернулся из Одессы после небольшого повреждения, поэтому не продолжил пересмотр в «Черноморце», – сообщил корреспонденту Sport.ua Владимир Романенко, которого сегодня официально представили в качестве полноценного главного тренера «Виктории» (до этого он работал с приставкой и.о.).

В прошлом сезоне 22-летний Бойко провел в составе сумчан 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 125 тысяч евро. Контракт игрока с нынешним клубом действует до 15 июня 2028 года.

По итогам прошлого сезона «Виктория» заняла 10 место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата сумская команда во Львове встретится с ФК «Феникс-Мариуполь».

Ранее Sport.ua сообщал, что «Металлист» вернул воспитанника из Германии и продлил контракты с рядом игроков.