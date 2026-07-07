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Украина. Первая лига
07 июля 2026, 14:51 | Обновлено 07 июля 2026, 14:52
511
0

Металлист вернул воспитанника из Германии и продлил контракты с игроками

Харьковчане сохранили костяк опытных исполнителей

07 июля 2026, 14:51 | Обновлено 07 июля 2026, 14:52
511
0
Металлист вернул воспитанника из Германии и продлил контракты с игроками
ФК Металлист
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Как стало известно Sport.ua, новые контракты с «Металлистом» подписали центральные защитники Александр Мизюк и Богдан Порох (оба – до 30 июня 2027 года), правый защитник Кирилл Влага (до 30 июня 2031 года), а также Петр Луцив и его брат-близнец – нападающий Василий Луцив (оба – до конца 2026 года).

В то же время из аренды в одном из немецких клубов вернулся опорный полузащитник Илья Лемба. Контракт с 19-летним воспитанником желто-синих продлен до 30 июня 2028 года.

Кроме голкипера Владислава Рыбака и защитника Виталия Федорова, «Металлист» покинули вратарь Артем Шматко и полузащитник Алексей Горяинов, сын легендарного харьковского кипера Александра Горяинова.

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Металлист» занял седьмое место. Новый чемпионат команда Андрея Анищенко откроет гостевым матчем против новичка Первой лиги – ФК «Куликов-Белка». Базовая дата 1-го тура – ​​25 июля.

Ранее Sport.ua сообщал, что один из лучших нападающих Первой лиги продолжит карьеру во Львове.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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