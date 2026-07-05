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Украина. Первая лига
05 июля 2026, 10:12 | Обновлено 05 июля 2026, 10:14
379
0

Один из лучших нападающих Первой лиги продолжит карьеру во Львове

Сергей Кисленко считанные дни находился в статусе свободного агента

05 июля 2026, 10:12 | Обновлено 05 июля 2026, 10:14
379
0
Один из лучших нападающих Первой лиги продолжит карьеру во Львове
ФК Полесье
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Как стало известно Sport.ua, 28-летний центрфорвард Сергей Кисленко в субботу подписал контракт с ФК «Феникс-Мариуполь» сроком на полтора года. В тот же день он провел первую тренировку с командой на летних сборах.

Напомним, в начале этой недели Кисленко в комментарии Sport.ua предположил, что может приостановить игровую карьеру на полгода, если не получит достойного предложения.

Добавим, что кроме Сергея Кисленко контракты с ФК «Феникс-Мариуполь» также продлили другие лидеры команды – полузащитники Владислав Сидоренко и Олег Синица, а также нападающий Андрей Ременяк.

Ранее Sport.ua сообщал, что воспитанник «Динамо» и «Шахтера» неожиданно покинул расположение ФК «Феникс-Мариуполь», где находился на просмотре.

По итогам прошлого сезона «Феникс-Мариуполь» занял девятое место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата (базовая дата – 25 июля) команда Максима Фещука сыграет дома с «Викторией».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Феникс-Мариуполь Сергей Кисленко продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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