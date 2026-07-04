Воспитанник Динамо и Шахтера решил прервать пересмотр в украинском клубе

Как стало известно Sport.ua, воспитанник «Динамо» и «Шахтера» Владислав Бугай, в последнее время выступавший за клуб четвертого дивизиона чемпионата Польши («Сталь», Красник), неожиданно покинул расположение перволигового «Феникса-Мариуполя», в котором проходил просмотр.

На следующий день после спарринга с «Карпатами», в котором 28-летний футболист даже забил гол, Бугай собрал вещи и покинул расположение украинского клуба.

По имеющейся информации, Бугай, который в свое время в Украине выступал в составе «Мариуполя», «Николаева», «Черноморца», «Львова», «Зари» и «Металлиста 1925», принял решение продолжить карьеру в одной из польских команд.

Также стало известно, что второго июля дали согласие продлить контракты с «Фениксом-Мариуполем» лидеры команды Артур Ременяк, Павел Ореховский и Владислав Сидоренко.