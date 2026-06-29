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Украина. Первая лига
29 июня 2026, 11:56 | Обновлено 29 июня 2026, 11:57
515
0

Феникс-Мариуполь просматривает известного украинского форварда

Воспитанник «Динамо» и «Шахтера» Владислав Бугай может перебраться во Львов

29 июня 2026, 11:56 | Обновлено 29 июня 2026, 11:57
515
0
Феникс-Мариуполь просматривает известного украинского форварда
Instagram. Владислав Бугай
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Редкий для нынешних реалий случай: опытный украинский футболист вернулся из-за границы и пытается перезапустить карьеру на родине. Как стало известно Sport.ua, 28-летний центрфорвард Владислав Бугай, начинавший заниматься футболом в «Динамо», а затем окончивший академию «Шахтера», сейчас находится на просмотре в команде Первой лиги «Феникс-Мариуполь».

На профессиональном уровне после выступлений за молодежную команду «Шахтера» Бугай защищал цвета «Мариуполя», «Николаева», «Черноморца», «Львова», «Зари» и «Металлиста 1925». Последним клубом форварда была польская «Сталь» (Красник), которая выступает в четвертом по силе дивизионе Польши.

По итогам прошлого сезона «Феникс-Мариуполь» занял девятое место в Первой лиге. Программу контрольных матчей на летнем сборе львовская команда открыла выездной ничьей с «Вересом» (1:1).

Ранее Sport.ua сообщал, что экс-защитник сборной Украины и еще несколько опытных игроков покинули новичка Первой лиги.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Феникс-Мариуполь Владислав Бугай
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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