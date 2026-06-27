Лукьянчук и еще несколько опытных игроков покинули новичка Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, опытные защитник Павел Лукьянчук (в прошлом – «Динамо», «Олимпик», «Оболонь», ЮКСА, а еще три попадания в заявку сборной Украины на матчи в 2017–2018 годах), полузащитник Дмитрий Пуды («Краматорск», «Кремень», ФСК «Мариуполь») и нападающий Илья Зубков («Альянс», «Металлист 1925», ФСК «Мариуполь») после завершения контрактов покинули киевский «Локомотив».

Также клуб договорился о разрыве соглашения с еще одним игроком со стажем – полузащитником Иваном Мочевинским (ФСК «Мариуполь», «Полесье», «Балканы»).

Полузащитник Иван Мельниченко после окончания срока аренды вернулся в «Кудровку». В «Верес», которому принадлежат права на футболиста, вернулся другой арендованный игрок – защитник Павел Багрий. Несколько ранее, как уже сообщал Sport.ua, покинул команду и отправился за границу защитник Вадим Коновалов.

Соглашение с клубом продлили защитник Николай Сираш и полузащитник Андрей Головатенко, вскоре то же самое должны сделать еще несколько игроков. Свой первый профессиональный контракт подписал 18-летний защитник Владимир Довженко, до этого выступавший за юношескую команду Локомотива.

Вместе с железнодорожниками на домашних сборах работает ряд потенциальных новичков. Среди них – центральные защитники Денис Гарькавенко из «Скалы 1911» и Илья Засовицкий из молодежной команды «Харькова», бывший полузащитник «Днепра-1» и «Александрии-2» Илья Баденко, а также вингер Даниил Голуб, известный по выступлениям за «Минай», «Черноморец», «Буковину» и «Прикарпатье».

Ранее Sport.ua сообщал, что клуб-старожилл ПФЛ сменит тренера и ищет средства на новый сезон.