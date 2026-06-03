Четвертьфиналист Кубка Украины продолжит карьеру за границей

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Вадим Коновалов, которому 2 июня исполнилось 23 года, в следующем сезоне не будет играть за «Локомотив».

Воспитанник столичной школы «Зміна-Оболонь», чей контракт с «железнодорожниками» должен был действовать до 30 июня, решил продолжить карьеру за рубежом. Правда, назвать нашему корреспонденту страну, где он теперь будет играть, футболист не захотел.

«Вариант остаться в «Локомотиве» не рассматривал, буду играть за границей, – подтвердил Коновалов. – Но больше пока не могу вам сказать».

В завершившемся сезоне Вадим Коновалов провел за «Локо» 30 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Ранее он успел поиграть за юниорские команды «Колоса» и «Ворсклы», а также за ивано-франковскую «Реверу 1908» во Второй лиге.

«Локомотив» по итогам сезона 2025/26 стал победителем группы Б Второй лиги, после чего в «золотом» матче уступил лучшей команде группы А – «Куликову-Билке» (1:2). В Кубке Украины подопечные Сергея Карпенко дошли до четвертьфинала, выбив из турнира двух представителей УПЛ («Колос» и «Верес») и уступив «Металлисту 1925».

Во второй половине лета «Локо» впервые в истории стартует в Первой лиге.