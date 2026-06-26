Клуб-старожил ПФЛ сменит тренера и ищет средства на новый сезон

Как стало известно Sport.ua, «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней сейчас находится в поиске нового главного тренера, а главное – финансирования, которое позволило бы достойно чувствовать себя в следующем сезоне Второй лиги.

Бывший главный тренер команды из Горишних Плавней Дмитрий Палапа покинул «Горняк-Спорт».

«Мой контракт был рассчитан до 31 мая. Кто будет дальше тренировать команду – не знаю, это к руководству», – сказал в комментарии Sport.ua Палапа, вместе с которым «Горняк-Спорт» покинул и его помощник Сергей Абрамович.

Дмитрий Палапа возглавлял «Горняк-Спорт» с марта этого года, сменив на тренерском мостике легенду «Ворсклы» Йована Маркоски. Под руководством 37-летнего Палапы команда провела 11 матчей (баланс: +1 =2 -8, разница мячей – 6:29).

Кто возглавит «Горняк-Спорт», пока не известно.

«Определяемся, выбираем среди кандидатов. В то же время, решаем вопрос с финансированием, – признался корреспонденту Sport.ua спортивный директор клуба Алексей Шалаев. – Даже несмотря на то, что «Горняк-Спорт» получил аттестат на участие в новом сезоне Второй лиги, пока нет гарантии, что команда выйдет на старт первенства. Думаю, ситуация прояснится в течение недели».

Напомним, «Горняк-Спорт» в течение десяти сезонов подряд выступал в Первой лиге. Лучшим результатом стало шестое место в досрочно завершенном чемпионате 2021/22.

Последние два сезона команда выступала во Второй лиге, где весной этого года финишировала на последнем, 11 месте в группе Б.

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