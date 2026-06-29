Один из лучших нападающих Первой лиги может приостановить карьеру

Уже 1 июля статус свободного агента может получить один из лучших нападающих Первой лиги Сергей Кисленко. Его контракт с футбольным клубом «Феникс-Мариуполь» подходит к концу, а договоренности о новом соглашении пока нет. Подготовку к новому сезону команда начала без Кисленко.

«Я сейчас дома, во Львове. Пока ничего не искал. Не хочу спешить – нужно поговорить с президентом. Тогда уже посмотрим. Возможно, приостановлю карьеру на полгода, если не будет нормальных вариантов», – сказал Сергей в комментарии Sport.ua.

30 июня воспитаннику харьковского футбола исполнится 28 лет. В течение карьеры Кисленко выступал за «Львов», «Калуш», тернопольскую «Ниву», «Полесье», «Звягель», «Ингулец» и собственно «Феникс-Мариуполь».

В Первой лиге на счету Сергея Кисленко 28 голов в 81 матче. За «Феникс-Мариуполь» классический центрфорвард (187 см) забил четыре мяча в 12 поединках.

«Феникс-Мариуполь» вышел из отпуска 22 июня. В субботу львовяне провели первый летний спарринг, сыграв в Ровно вничью с «Вересом» (1:1).

Ранее Sport.ua сообщал, что «Феникс-Мариуполь» просматривает известного украинского форварда.