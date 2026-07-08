Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виктория простилась с центральным защитником
Украина. Первая лига
08 июля 2026, 16:51 | Обновлено 08 июля 2026, 17:05
285
1

ОФИЦИАЛЬНО. Виктория простилась с центральным защитником

Юрий Дудник покинул сумской клуб

08 июля 2026, 16:51 | Обновлено 08 июля 2026, 17:05
285
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Виктория простилась с центральным защитником
ФК Виктория Сумы. Юрий Дудник
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сумская «Виктория» официально объявила об уходе украинского центрального защитника Юрия Дудника.

«Благодарим Юрия за время, проведённое в составе «Виктории», профессионализм, добросовестный труд и преданность клубным цветам. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений, крепкого здоровья и побед. Спасибо за сотрудничество и желаем всего наилучшего!» — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Юрий Дудник присоединился к «Виктории» в марте 2025 года и за это время провел в составе команды 20 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Ранее из «Виктории» в «Эпицентр» перешел Максим Евпак.

По теме:
Реал согласился продать за 4 миллиона игрока, который не нужен Моуриньо
Источник: Холанд с детства увлекается Реалом
Президент Харькова: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов»
Юрий Дудник Виктория Сумы трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего
Футбол | 08 июля 2026, 15:41 0
Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего
Источник: Довбик принял важное решение относительно своего будущего

Украинский форвард не торопится с выбором нового клуба

Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
Футбол | 08 июля 2026, 13:35 21
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»
Президент Харькова: «Задача – чемпионские титулы. И как можно чаще»

Бойко нацелен на титул уже в новом сезоне

Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Бокс | 08.07.2026, 02:58
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08.07.2026, 07:07
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Бокс | 08.07.2026, 10:34
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Він, що загинув? Робіть адекватні заголовки! Дебіли, б...ь!
Ответить
0
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 25
Футбол
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем