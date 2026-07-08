ОФИЦИАЛЬНО. Виктория простилась с центральным защитником

Сумская «Виктория» официально объявила об уходе украинского центрального защитника Юрия Дудника.

«Благодарим Юрия за время, проведённое в составе «Виктории», профессионализм, добросовестный труд и преданность клубным цветам. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых спортивных достижений, крепкого здоровья и побед. Спасибо за сотрудничество и желаем всего наилучшего!» — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Юрий Дудник присоединился к «Виктории» в марте 2025 года и за это время провел в составе команды 20 матчей, отличившись 1 забитым мячом.

Ранее из «Виктории» в «Эпицентр» перешел Максим Евпак.