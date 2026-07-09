Стаховский оценил шансы Костюк триумфовать на Уимблдоне-2026

Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский уверен, что Марта Костюк сможет торжествовать на Уимблдоне-2026

– Марта Костюк второй раз подряд вышла в полуфинал Grand Slam. Как вы оцените такое достижение?

Она – молодец. Прошла дальше, и мы давно ждали ее в этих полуфиналах.

– Какие положительные стороны можете отметить в игре Костюк, а над чем еще стоит поработать?

Смотрите, я не ее тренер, мне лучше в эту полемику не лезть (улыбается)

Марта физически сейчас выглядит очень классно: прекрасно двигается, использует все элементы своего арсенала, умело режет, меняет темп игры. Я вижу прогресс после Australian Open в том, что она начала играть взвешеннее, а не пытаться доминировать весь матч. То есть Марта иногда отдает инициативу соперникам, чтобы они что-нибудь сделали с мячом, а не только действует первым номером. И это огромный плюс.

Физика позволяет ему долго держать мяч в игре. Иногда очень полезно дать сопернице запутаться в собственных действиях

– Какие шансы у Костюк в полуфинале против Носковой?

– Я считаю, что у Марты есть прекрасные шансы выиграть Уимблдон в этом году, – лаконично сказал Стаховский.

В полуфинале турнира Костюк встретится с Линдой Носковой (Чехия). В другом полуфинале Каролина Мухова сыграет против Коко Гауффа. Матч Костюк – Носкова запланирован на сегодня, 9 июля. Старт встречи – не ранее 17:00.