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  4. Стаховский оценил шансы Костюк триумфовать на Уимблдоне-2026
Уимблдон
09 июля 2026, 10:53 | Обновлено 09 июля 2026, 10:57
1191
0

Стаховский оценил шансы Костюк триумфовать на Уимблдоне-2026

Легендарный теннисист верит в успех Марты

09 июля 2026, 10:53 | Обновлено 09 июля 2026, 10:57
1191
0
Стаховский оценил шансы Костюк триумфовать на Уимблдоне-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский уверен, что Марта Костюк сможет торжествовать на Уимблдоне-2026

– Марта Костюк второй раз подряд вышла в полуфинал Grand Slam. Как вы оцените такое достижение?

Она – молодец. Прошла дальше, и мы давно ждали ее в этих полуфиналах.

– Какие положительные стороны можете отметить в игре Костюк, а над чем еще стоит поработать?

Смотрите, я не ее тренер, мне лучше в эту полемику не лезть (улыбается)

Марта физически сейчас выглядит очень классно: прекрасно двигается, использует все элементы своего арсенала, умело режет, меняет темп игры. Я вижу прогресс после Australian Open в том, что она начала играть взвешеннее, а не пытаться доминировать весь матч. То есть Марта иногда отдает инициативу соперникам, чтобы они что-нибудь сделали с мячом, а не только действует первым номером. И это огромный плюс.

Физика позволяет ему долго держать мяч в игре. Иногда очень полезно дать сопернице запутаться в собственных действиях

– Какие шансы у Костюк в полуфинале против Носковой?

– Я считаю, что у Марты есть прекрасные шансы выиграть Уимблдон в этом году, – лаконично сказал Стаховский.

В полуфинале турнира Костюк встретится с Линдой Носковой (Чехия). В другом полуфинале Каролина Мухова сыграет против Коко Гауффа. Матч Костюк – Носкова запланирован на сегодня, 9 июля. Старт встречи – не ранее 17:00.

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Уимблдон-2026 Марта Костюк Сергей Стаховский Линда Носкова Коко Гауфф Каролина Мухова
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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