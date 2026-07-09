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Уимблдон
09 июля 2026, 08:49 | Обновлено 09 июля 2026, 09:06
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Какие шансы у Марты? Букмекеры назвали фаворитку Уимблдона перед 1/2 финала

Костюк – вторая фаворитка на трофей мейджора после Муховой по версии букмекерских контор

09 июля 2026, 08:49 | Обновлено 09 июля 2026, 09:06
970
0
Какие шансы у Марты? Букмекеры назвали фаворитку Уимблдона перед 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Перед стартом 1/2 финала букмекерские конторы обновили коэффициенты на будущую победительницу Уимблдона-2026.

Все четыре теннисистки имеют примерно одинаковые шансы на трофей. Главной фавориткой считается Каролина Мухова – 3.20.

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На трофей украинки Марты Костюк можно поставить с коэффициентом 3.40. Недалеко идут и Коко Гауфф и Линда Носкова – по 3.70 и 4.00 соответственно.

Поединки 1/2 финала на Уимблдонском турнире состоятся 9 июля.

Расписание матчей 1/2 финала Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде:

  • 09.07. 15:30. Каролина Мухова – Коко Гауфф
  • 09.07. 17:00. Марта Костюк – Линда Носкова

Кто выиграет трофей Уимблдона-2026? Мнение букмекеров

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Уимблдон-2026 котировки букмекеров Марта Костюк Линда Носкова Коко Гауфф Каролина Мухова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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