Какие шансы у Марты? Букмекеры назвали фаворитку Уимблдона перед 1/2 финала

Перед стартом 1/2 финала букмекерские конторы обновили коэффициенты на будущую победительницу Уимблдона-2026.

Все четыре теннисистки имеют примерно одинаковые шансы на трофей. Главной фавориткой считается Каролина Мухова – 3.20.

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На трофей украинки Марты Костюк можно поставить с коэффициентом 3.40. Недалеко идут и Коко Гауфф и Линда Носкова – по 3.70 и 4.00 соответственно.

Поединки 1/2 финала на Уимблдонском турнире состоятся 9 июля.

Расписание матчей 1/2 финала Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде:

09.07. 15:30. Каролина Мухова – Коко Гауфф

09.07. 17:00. Марта Костюк – Линда Носкова

Кто выиграет трофей Уимблдона-2026? Мнение букмекеров