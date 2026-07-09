Паолини пояснила, почему проиграла Костюк в 1/4 финала Уимблдона-2026

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала поражение Марте Костюк в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026:

– Жасмин, поделитесь мыслями о сегодняшнем матче.

– Это был тяжелый матч. Марта играла агрессивно, показывала очень хороший теннис. Думаю, я не смогла сыграть так, как в предыдущих матчах. Но она тоже сделала так, что мне было очень трудно играть. Что делать? Ничего. Сегодня она была лучше меня.

– Что сегодня было самым сложным?

– Сегодня я вышла на корт, и, не знаю, ноги были немного медленнее обычного. Это самое неприятное, потому что я не могла бить по мячу так, как хотела. Было больше ошибок. Но Марта играла очень агрессивно. Она не дала мне войти в матч. Она не дала мне, возможно, сыграть тот лишний мяч, который мне был нужен в тот момент. Я была медленнее, чем в другие дни. Думаю, именно поэтому мой уровень сегодня был немного ниже.

– Почему так трудно выигрывать очки против игрока такого типа? Она очень агрессивна, но почему с ней настолько сложно играть?

– В последние три месяца она играет в отличный теннис. У нее точно много уверенности. Она отличная атлетка, очень хорошо играет в теннис. Есть много вещей, которые она делает действительно хорошо. Сегодня мне было еще сложнее, потому что, как я уже сказала, я не двигалась так, как обычно, и не чувствовала себя быстрой на корте. Но нужно отдать ей должное: она заставила меня чувствовать больше стресса, больше давления на корте.

– Перед Уимблдоном ваша форма была не лучшей. Сейчас вы снова дошли до четвертьфинала. Можете ли вы найти в этом утешение?

– Да. Хотя сейчас трудно видеть позитивную сторону. Но это все равно был отличный турнир. Я сыграла пять матчей, и это здорово, потому что в этом году у меня было мало матчей. Пять матчей – мне, возможно, обычно нужно четыре турнира, чтобы столько сыграть. Я довольна своим уровнем.

В то же время понимаю, что мне нужно чаще проводить такие недели, как на этом турнире. Матчи помогают в таких ситуациях, когда ты больше устаешь, когда чувствуешь больше стресса. Цель – сыграть больше матчей во второй половине 2026 года и сохранить то настроение на корте, которое у меня было здесь. Надеюсь, я смогу забрать позитивные моменты на остаток сезона.

– Мне кажется, что ваша взрывность и скорость немного изменились. Вы меняли работу с тренером по физподготовке за последние полгода?

– Вы имеете в виду в хорошую или плохую сторону?

– Просто изменились. Не хочу говорить «в плохую», но это не тот уровень, который я видел два года назад.

– Думаю, мы ничего не меняли. Я действительно поменяла тренера по физподготовке, но это было в середине прошлого года. Не думаю, что дело в этом. В последние месяцы прошлого года я играла очень хорошо и физически чувствовала себя очень хорошо. Думаю, здесь больше вопрос в том, как я чувствую себя на корте ментально. Это не физическая проблема.

Конечно, последние пару месяцев я не так много тренировалась из-за стопы, из-за травмы. Но мозг тоже заставляет тебя больше бегать, быть более взрывной. Понимаете, о чем я? Моя взрывность на месте. В одних матчах она есть, в других – нет. Сегодня ее не было. Поэтому, думаю, это не физическая часть. Скорее ментальная.

– Вы веселый человек, который умеет получать удовольствие вместе с публикой. Мне немного не хватает этой связи и вашей улыбки.

– На этом Уимблдоне я чувствовала себя хорошо на корте. Ментально тоже чувствовала себя хорошо. Сегодня, возможно, был не лучший день. Но нормально, что не каждый матч ты проводишь на максимуме. Я поговорю со своей командой. Но цель, как я уже сказала, – сохранять эту позитивность на корте, такой настрой.

Я, возможно, и раньше это знала, но на этом турнире особенно поняла, насколько важен mindset в этом виде спорта. Это двигатель всего: физической части, технической части. Главная цель – чувствовать себя так до конца сезона.