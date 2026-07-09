Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
9 июля Марта поборется с Линдой Носковой – украинка может впервые войти в топ-10
9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) сыграет с Линдой Носковой (Чехия, WTA 12) в полуфинале Уимблдона-2026.
Марта проведет дебютный полуфинал на травяном мейджоре и впервые в карьере может выйти в финал турнира Grand Slam.
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Помимо этого, в случае победы Костюк гарантирует себе топ-10 рейтинга WTA и статус первой ракетки Украины, превзойдя Элину Свитолину. Сейчас рекордном позицией Марты в мировом реестре является 12-я строчка (8 июня 2026 года).
В LIVE-рейтинге WTA Марта уже находится на 10-й позиции с 3926 очками. Но если Костюк проиграет Носковой, то чешка с 4419 баллами обойдет ее.
Если Костюк одержит победу, то гарантирует себе минимум восьмую строчку рейтинга. Максимум, на который может претендовать Марта по итогам Уимблдона (в случае трофея), – шестая позиция. Для этого также нужно, чтобы Коко Гауфф прошла Каролину Мухову в 1/2 финала.
В LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA Костюк занимает восьмое место с 2974 очками. Выигранный трофей мейджора фактически гарантирует ей участие на WTA Finals вне зависимости от того, попадет ли она в итоговый топ-8.
Если Марта выйдет в финал Уимблдона, то поднимется на 7-е место. А в случае выигранного трофея станет четвертой лучшей теннисисткой сезона, обойдя Элину Свитолину.
Встреча Костюк и Носковой начнется 9 июля не ранее 17:00 по Киеву. Sport.ua подготовил анонс предстоящего поединка, а также проведет видеотрансляцию игры.
Возможные рейтинговые сценарии для Костюк
LIVE-гонка WTA (Итоговый турнир 2026)
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