Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона

9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) сыграет с Линдой Носковой (Чехия, WTA 12) в полуфинале Уимблдона-2026.

Марта проведет дебютный полуфинал на травяном мейджоре и впервые в карьере может выйти в финал турнира Grand Slam.

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Помимо этого, в случае победы Костюк гарантирует себе топ-10 рейтинга WTA и статус первой ракетки Украины, превзойдя Элину Свитолину. Сейчас рекордном позицией Марты в мировом реестре является 12-я строчка (8 июня 2026 года).

В LIVE-рейтинге WTA Марта уже находится на 10-й позиции с 3926 очками. Но если Костюк проиграет Носковой, то чешка с 4419 баллами обойдет ее.

Если Костюк одержит победу, то гарантирует себе минимум восьмую строчку рейтинга. Максимум, на который может претендовать Марта по итогам Уимблдона (в случае трофея), – шестая позиция. Для этого также нужно, чтобы Коко Гауфф прошла Каролину Мухову в 1/2 финала.

В LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA Костюк занимает восьмое место с 2974 очками. Выигранный трофей мейджора фактически гарантирует ей участие на WTA Finals вне зависимости от того, попадет ли она в итоговый топ-8.

Если Марта выйдет в финал Уимблдона, то поднимется на 7-е место. А в случае выигранного трофея станет четвертой лучшей теннисисткой сезона, обойдя Элину Свитолину.

Встреча Костюк и Носковой начнется 9 июля не ранее 17:00 по Киеву. Sport.ua подготовил анонс предстоящего поединка, а также проведет видеотрансляцию игры.

Возможные рейтинговые сценарии для Костюк

LIVE-гонка WTA (Итоговый турнир 2026)