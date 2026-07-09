9 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) продолжит выступления на Уимблдоне-2026.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Чехии Линды Носковой (WTA 12). Встреча начнется вторым запуском на центральном корте после игры Мухова – Гауфф. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

И для Костюк, и для Носковой это будет первый полуфинал на травяном мейджоре. Марта проведет второй поединок на этой стадии на турнирах Grand Slam, Линда – первый.

Путь Костюк к полуфиналу Уимблдона : Надя Подороска, Анна Блинкова, Эмма Наварро, Эшлин Крюгер, Жасмин Паолини

: Надя Подороска, Анна Блинкова, Эмма Наварро, Эшлин Крюгер, Жасмин Паолини Путь Носковой к полуфиналу Уимблдона: Элла Зайдель, Камила Осорио, Сорана Кырстя, Мэдисон Киз, Элизе Мертенс

Победительница поединка Костюк – Носкова в финале Уимблдона встретится либо с Каролиной Муховой, либо с Коко Гауфф.

Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

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