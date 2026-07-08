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Лига конференций
Дифферданж 03
08.07.2026 20:30 – FT 0 : 0
Ильвес
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Лига конференций
08 июля 2026, 22:32 | Обновлено 08 июля 2026, 22:43
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0

Лига конференций. Разгром в Азербайджане, ничья бывшего оппонента Шахтера

Зира переиграла Торпедо Кутаиси, финский Ильвес не обыграл Дифферданж

08 июля 2026, 22:32 | Обновлено 08 июля 2026, 22:43
126
0
Лига конференций. Разгром в Азербайджане, ничья бывшего оппонента Шахтера
ФК Ильвес Тампере
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​Вечером 8 июня продолжается квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоялись три матча 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Зира из Азербайджана на домашнее арене разгромил Торпедо Кутаиси из Грузии (3:0)

В борьбу вступил финский Ильвес из Тампере, соперник Шахтера в прошлом сезоне Лиге Европы (горняки выиграли в Q1 ЛЕ со счетом 6:0, 0:0).

В первой игре Ильвес на выезде не обыграл Дифферданж из Люксембурга (0:0).

Также вничью сыграли Коннас-Ки Номадс из Уэльса и Балкани Сува-Река из Косово (0:0).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 16 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 8 июля 2026

19:00. Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 3:0

Голы: Руан Ренато, 32, 64 (пен), Давит Волкови, 47

20:30. Дифферданж (Люксекмбург) – Ильвес (Финляндия) – 0:0

20:30. Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани Сува-Река (Косово) – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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