Лига конференций. Первые игры: забив гол, подняли футболку в его память
7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации в двух парах
Вечером 7 июня стартовал новый евросезон, и началась квалификация Лиги конференций 2026/27.
В этот день состоялись два матча 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций.
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Клуб УНА Штрассен из Люксембурга обыграл команду Ла Фиорита из Сан-Марино (1:0)
Албанский Эльбасани на своем поле сыграл с клубом батэ из беларуси (1:1).
Забив гол, игроки Эльбасани подняли футболку косовского футболиста Фатиона Буньяку, который недавно погиб в ДТП в возрасте 22 лет.
Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 16 июля.
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026
20:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 1:0
Голы: Ніколя Перес, 85
21:00. Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь) – 1:1
Голы: Ардит Никай, 45+1 – Егор Русаков, 67
Фото. Футболка в память о Фатионе Буньяку
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