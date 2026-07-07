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Лига конференций
УНА Штрассен
07.07.2026 20:15 – FT 1 : 0
Ла Фиорита
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Лига конференций
07 июля 2026, 23:04 | Обновлено 07 июля 2026, 23:06
253
0

Лига конференций. Первые игры: забив гол, подняли футболку в его память

7 июля состоялись матчи первого раунда квалификации в двух парах

07 июля 2026, 23:04 | Обновлено 07 июля 2026, 23:06
253
0
Лига конференций. Первые игры: забив гол, подняли футболку в его память
ФК Эльбасани
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​Вечером 7 июня стартовал новый евросезон, и началась квалификация Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоялись два матча 1-го квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб УНА Штрассен из Люксембурга обыграл команду Ла Фиорита из Сан-Марино (1:0)

Албанский Эльбасани на своем поле сыграл с клубом батэ из беларуси (1:1).

Забив гол, игроки Эльбасани подняли футболку косовского футболиста Фатиона Буньяку, который недавно погиб в ДТП в возрасте 22 лет.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 16 июля.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q1. Первые матчи, 7 июля 2026

20:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино) – 1:0

Голы: Ніколя Перес, 85

21:00. Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь) – 1:1

Голы: Ардит Никай, 45+1 – Егор Русаков, 67

Фото. Футболка в память о Фатионе Буньяку

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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