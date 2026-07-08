Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими наблюдениями о Чемпионате мира-2026.

«Если вы анализируете ЧМ-2026, вы должны видеть, что игра проходит в таком темпе, с которым вы должны уметь справляться. Например, азиатские команды все выбыли, потому что не смогли противостоять интенсивному и быстрому футболу. Им также не хватает технического мастерства, чтобы по-настоящему соперничать с топ-сборными.

Для меня сейчас настоящей загадкой является Испания. Если какая-то команда способна победить Францию, я бы сказал, что это будет Испания. Это потому, что у них более высокий уровень технического мастерства, чем у Франции, и культура коллективного футбола, не имеющая аналогов нигде в мире», – сказал специалист.