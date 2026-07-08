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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 20:49 |
992
0

Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»

Испания – настоящая загадка даже для опытного специалиста

08 июля 2026, 20:49 |
992
0
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими наблюдениями о Чемпионате мира-2026.

«Если вы анализируете ЧМ-2026, вы должны видеть, что игра проходит в таком темпе, с которым вы должны уметь справляться. Например, азиатские команды все выбыли, потому что не смогли противостоять интенсивному и быстрому футболу. Им также не хватает технического мастерства, чтобы по-настоящему соперничать с топ-сборными.

Для меня сейчас настоящей загадкой является Испания. Если какая-то команда способна победить Францию, я бы сказал, что это будет Испания. Это потому, что у них более высокий уровень технического мастерства, чем у Франции, и культура коллективного футбола, не имеющая аналогов нигде в мире», – сказал специалист.

Сборная Испании 10 июля сыграет против Бельгии в четвертьфинале ЧМ. Франция на этой стадии встретится 9 июля с Марокко. Если обе команды пройдут следующих соперников, то сыграют между собой в полуфинале турнира.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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