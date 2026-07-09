КОСТЮК: «Они разрушили четыре улицы. Это в 5 км от дома моих родителей»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Жасмин Паолини и выхода в полуфинал Уимблдона-2026:

– Марта, поделитесь мыслями о матче.

– Это был очень хороший матч. Я довольна своим выступлением. Думаю, тактически я сыграла хорошо. Никогда не легко впервые выходить на Центральный корт. Я не знала, как справлюсь с этим и как сыграю. Так что я довольна всем.

– Это ваш второй полуфинал подряд: сначала Ролан Гаррос, теперь Уимблдон. Какой из них для вас особенный?

– Думаю, на грунте мой результат все еще лучше, чем на траве. Для меня было более ожидаемо, что это случится именно на грунте. Травяной сезон очень короткий, и всегда сложно предсказать, как он пройдет и как ты адаптируешься. Пока я, наверное, все еще выберу грунт. Но посмотрим. Если выиграю завтра, скажу что-то другое.

– Что изменилось в вашей игре – ментально, физически, тактически? В чем главная причина этой невероятной серии?

– Я работала над многими вещами в течение долгого времени. Не могу выделить что-то одно. Теннис – очень сложный вид спорта. Нельзя просто сказать: «Я изменила вот это – и все». Думаю, результат приносит то, что я стала стабильнее изо дня в день. Общая стабильность – в том, как я себя чувствую и какая я есть.

– Насколько вам помогла стабильность в работе с одним тренером – Сандрой?

– Это точно мне помогло. Раньше, когда у меня начиналась серия поражений или я плохо чувствовала себя на корте, моей первой реакцией было: нужно менять все. Нужно менять тренера, менять всю команду, ничего не работает. Все становилось очень эмоциональным. Так было довольно долго. Работа с Сандрой это как будто исцелила.

Когда что-то шло плохо, я никогда не сомневалась в работе с ней. Но иногда возвращалась к мысли: «А что, если все, что я делаю, неправильно?» Это было давно, но все равно где-то оставалось. Со временем это смягчилось и стало лучше. Нам обеим помогает то, что мы смотрим на большую картину. Мы всегда думаем, кого еще можно добавить в команду, если появится подходящий человек.

Перед грунтовым сезоном мы пытались пригласить одного человека, но он не согласился. Просто не захотел. Сказал нет. И мы такие: окей. Честно, не так много людей, которых я была бы готова добавить. Сандра – настолько хороший тренер, что я не вижу много тренеров лучше нее. Это должен быть кто-то действительно сильный. Мы открыты к тому, чтобы становиться лучше и работать с разными людьми. Но сейчас нас только двое, и я очень счастлива.

– Вы добились больших результатов и на грунте, и на траве. На каком покрытии вы лучше?

– На грунте. Сто процентов. Трава очень непредсказуема. Я постоянно вижу статистику: победительница Парижа не прошла дальше второй недели на Уимблдоне 10 лет подряд или что-то такое. Или действующая чемпионка давно не проходила дальше третьего круга. Такие цифры постоянно появляются. Мне кажется, трава непредсказуема почти для всех. Конечно, есть игроки, которые очень хороши на этом покрытии. Но у большинства все равно то вверх, то вниз.

– То, что вы уже доходили до стадии полуфинала в Париже, даст вам преимущество против Линды, для которой это будет первый такой матч?

– Я не воспринимаю это как одно и то же. Это два разных турнира, две разные соперницы. Все другое. Я вообще об этом не думаю. Выхожу на этот матч как на очередной матч.

– Вы сказали, что раньше были зрительницей на Центральном корте и смотрели матч Роджера Федерера. Что помните об этом? И что вынесли из сегодняшнего опыта?

– Это было девять лет назад, поэтому многое я уже не помню. Помню, что он играл с Томашем Бердыхом и победил. Не помню, был ли это четвертьфинал, не помню круг. Я сидела сразу за ложей игроков, и для меня было большой честью там находиться. Помню только, что Роджер его уничтожил. Это был очень хороший матч от Роджера.

Но это было давно, я правда не очень помню. Сегодня все ощущалось иначе. Выйти на этот корт как игрок – это было совершенно другое.

– Российских олимпийцев могут допустить к Играм-2028. Что вы об этом думаете?

– Мои мысли такие: это ужасно. Думаю, это очень, очень далеко от fair play для всех стран, которых это касается, не только для Украины. Я на 100% не согласна с этим решением. Многие уже высказались по этому вопросу. Они тоже, очевидно, не согласны. Но я не думаю, что что-то изменится. Я просто хочу выйти на корт и, надеюсь, обыграть каждую россиянку, с которой сыграю на Олимпиаде. И все.

– Думаете, нужно поднимать этот вопрос перед ITF?

– Уверена, мы что-то с этим сделаем. Но я точно не буду заниматься этим перед своим полуфиналом. Может быть, смогу подробнее поговорить об этом в США или где-то еще, когда будет время обсудить это с командой, с девочками, с правительством – посмотреть, что мы можем сделать. Сейчас это не то, на чем я сфокусирована.

– Получается ли у вас во время Уимблдона отключаться от того, что происходит дома? В понедельник была еще одна атака. Что значил бы для Украины ваш выход в финал?

– Надеюсь, это значило бы многое. Полностью отключиться нелегко. На прошлой неделе мне было очень тяжело, когда произошла первая большая атака. Потом в понедельник они разрушили около четырех улиц жилых домов. Это примерно в пяти километрах от места, где живут мои родители.

Снова была тяжелая ночь, много погибших людей – невинных людей, детей. Это нелегко. Я стараюсь быть в курсе всего, что происходит. Конечно, я пытаюсь не позволять этому слишком сильно на меня влиять. Каждый день разный. Я справляюсь по ходу.

– Кому вы хотите посвятить свой первый полуфинал Уимблдона?

– Я думала об этом. Наверное, маме или дедушке. Я очень счастлива, что могу сделать это, пока мой дедушка еще жив. Ему 89 лет. Он пишет мне после каждого матча и говорит, что я должна делать лучше. Правда, последние несколько матчей он этого не делал. Он просто очень гордился и писал, как хорошо я играю. Это уже победа.

В жизни я не так часто получала от него такие сообщения. Я очень рада, что они могут это видеть. Они пожертвовали огромным количеством времени, энергии и самими собой ради моего тенниса, моей карьеры. И продолжают это делать. Сейчас они дома. Мне кажется, они заслуживают этого так же, как и я.

– Раньше вы говорили, что проигрывали тренировочные сеты Джесс и Серене.

– Не только им. Всем остальным.

– Что изменилось после тех тренировок? Вы вынесли из них что-то, хотя это были поражения?

– На сто процентов. Когда что-то не идет, это показывает тебе, где ты делаешь недостаточно или делаешь что-то неправильно. Поражения и трудные моменты полезны – для тебя и для твоей жизни, чтобы становиться лучше. Если бы все всегда было хорошо, как бы я росла?

Я стараюсь принимать этот вызов. Большую часть жизни мне было нелегко так думать. Это потребовало большой работы. Но те проигранные сеты, геймы или что бы мы там ни играли точно показали мне: я не даю себе шанса выдохнуть и не даю себе шанса попробовать что-то на этом покрытии.

В конце стало лучше. Я начала играть лучше, розыгрыши стали лучше, начала появляться структура игры. Мы все очень много работаем каждый день. Я стараюсь брать максимум, особенно когда все идет не очень хорошо.

Пресс-конференция Марты Костюк