КОСТЮК: «Надеюсь обыграть каждую россиянку, с которой сыграю на Олимпиаде»

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 отреагировала на возможный допуск россиян к Олимпийским играм 2028:

– Российских олимпийцев могут допустить к Играм-2028. Что вы об этом думаете?

– Мои мысли такие: это ужасно. Думаю, это очень, очень далеко от fair play для всех стран, которых это касается, не только для Украины. Я на 100% не согласна с этим решением.

Многие уже высказались по этому вопросу. Они тоже, очевидно, не согласны. Но я не думаю, что что-то изменится. Я просто хочу выйти на корт и надеюсь обыграть каждую россиянку, с которой сыграю на Олимпиаде. И все.

– Думаете, нужно поднимать этот вопрос перед ITF?

– Уверена, мы что-то с этим сделаем. Но я точно не буду заниматься этим перед своим полуфиналом.

Может быть, смогу подробнее поговорить об этом в США или где-то еще, когда будет время обсудить это с командой, с девочками, с правительством – посмотреть, что мы можем сделать. Сейчас это не то, на чем я сфокусирована.