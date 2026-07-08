КОСТЮК: «Надеюсь обыграть каждую россиянку, с которой сыграю на Олимпиаде»
Марта после выхода в полуфинал Уимблдона отреагировала на возможный допуск рф к Играм
Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 отреагировала на возможный допуск россиян к Олимпийским играм 2028:
– Российских олимпийцев могут допустить к Играм-2028. Что вы об этом думаете?
– Мои мысли такие: это ужасно. Думаю, это очень, очень далеко от fair play для всех стран, которых это касается, не только для Украины. Я на 100% не согласна с этим решением.
Многие уже высказались по этому вопросу. Они тоже, очевидно, не согласны. Но я не думаю, что что-то изменится. Я просто хочу выйти на корт и надеюсь обыграть каждую россиянку, с которой сыграю на Олимпиаде. И все.
– Думаете, нужно поднимать этот вопрос перед ITF?
– Уверена, мы что-то с этим сделаем. Но я точно не буду заниматься этим перед своим полуфиналом.
Может быть, смогу подробнее поговорить об этом в США или где-то еще, когда будет время обсудить это с командой, с девочками, с правительством – посмотреть, что мы можем сделать. Сейчас это не то, на чем я сфокусирована.
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