Костюк – вторая украинка в истории, которая дошла до 1/2 финала Уимблдона

Марта Костюк стала второй украинской теннисисткой в истории после Элины Свитолиной, которой удалось дойти до 1/2 финала Уимблдонского турнира.

8 июля Марта в двух сетах переиграла Жасмин Паолини и впервые в карьере вышла в полуфинал травяного мейджора.

Ранее до этой стадии на слэме в Британии добиралась только Элина Свитолина – в 2019 и 2023 годах.

В 2019 году Свитолина уступила в полуфинале Уимблдона Симоне Халеп, а в 2023 – Маркете Вондроушовой. И Халеп, и Вондроушова в последствии стали чемпионками турнира.

Лучшим результатом Элины на Grand Slam является полуфнал: Australian Open – 2026; Уимблдон – 2019, 2023; US Open – 2019.

У Костюк в активе два полуфинала Grand Slam: Ролан Гаррос – 2026; Уимблдон – 2026.

В полуфинале Уимблдона-2026 Марта сыграет с Линдой Носковой. Если Костюк удастся обыграть Носкову, то она станет первой украинкой и второй преставительницей Украины в финале одиночного разряда Grand Slam.

В 1999 году украинский теннисист Андрей Медведев добрался до финала Ролан Гаррос, где в пятисетовом триллере проиграл Андре Агасси.

Встреча Костюк и Носковой состоится 9 июля не ранее 17:00 по Киеву.

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