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  4. Гуцуляк может продолжить карьеру в одном из клубов Ближнего Востока
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 10:57 |
392
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Гуцуляк может продолжить карьеру в одном из клубов Ближнего Востока

Удовлетворить финансовые запросы игрока сборной Украины могут только арабские команды

10 июля 2026, 10:57 |
392
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Гуцуляк может продолжить карьеру в одном из клубов Ближнего Востока
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает поиск оптимального варианта для продолжения карьеры.

По информации источника, 28-летний футболист может присоединиться к одному из клубов Ближнего востока – в услугах украинца заинтересованы арабские команды, которые готовы удовлетворить финансовые запросы вингера.

Гуцуляк имеет предложение из Украинской Премьер-лиги, но сам футболист склоняется к продолжению выступлений за границей, поэтому такой вариант считается маловероятным.

Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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