Гуцуляк может продолжить карьеру в одном из клубов Ближнего Востока
Удовлетворить финансовые запросы игрока сборной Украины могут только арабские команды
Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает поиск оптимального варианта для продолжения карьеры.
По информации источника, 28-летний футболист может присоединиться к одному из клубов Ближнего востока – в услугах украинца заинтересованы арабские команды, которые готовы удовлетворить финансовые запросы вингера.
Гуцуляк имеет предложение из Украинской Премьер-лиги, но сам футболист склоняется к продолжению выступлений за границей, поэтому такой вариант считается маловероятным.
Алексей защищал цвета «Полесья» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
После завершения сезона Гуцуляк отказался продлевать сотрудничество с житомирским клубом и получил статус свободного агента. В активе вингера – 16 игр за сборную Украины.
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