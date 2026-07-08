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  4. Теневой фаворит? Участник 1/4 финала ЧМ-2026 не проигрывает уже 11 матчей
Чемпионат мира
08 июля 2026, 08:16 | Обновлено 08 июля 2026, 08:22
952
0

Теневой фаворит? Участник 1/4 финала ЧМ-2026 не проигрывает уже 11 матчей

Последний раз швейцарцы проигрывали еще в ноябре 2024 года

08 июля 2026, 08:16 | Обновлено 08 июля 2026, 08:22
952
0
Теневой фаворит? Участник 1/4 финала ЧМ-2026 не проигрывает уже 11 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии продлила свою беспроигрышную серию в официальных турнирах до 11 матчей.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Колумбии, в котором швейцарцы победили в серии послематчевых пенальти.

Последний раз сборная Швейцарии проигрывала в официальных турнирах еще в ноябре 2024 года (2:3 против Испании в Лиге Наций).

Беспроигрышная серия сборной Швейцарии в официальных турнирах (11)

  • 2026: Колумбия – 0:0
  • 2026: Алжир – 2:0
  • 2026: Канада – 2:1
  • 2026: Босния и Герцеговина – 4:1
  • 2026: Катар – 1:1
  • 2025: Косово – 1:1
  • 2025: Швеция – 4:1
  • 2025: Словения – 0:0
  • 2025: Швеция – 2:0
  • 2025: Словения – 3:0
  • 2025: Косово – 4:0
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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