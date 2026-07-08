Теневой фаворит? Участник 1/4 финала ЧМ-2026 не проигрывает уже 11 матчей
Последний раз швейцарцы проигрывали еще в ноябре 2024 года
Сборная Швейцарии продлила свою беспроигрышную серию в официальных турнирах до 11 матчей.
Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Колумбии, в котором швейцарцы победили в серии послематчевых пенальти.
Последний раз сборная Швейцарии проигрывала в официальных турнирах еще в ноябре 2024 года (2:3 против Испании в Лиге Наций).
Беспроигрышная серия сборной Швейцарии в официальных турнирах (11)
- 2026: Колумбия – 0:0
- 2026: Алжир – 2:0
- 2026: Канада – 2:1
- 2026: Босния и Герцеговина – 4:1
- 2026: Катар – 1:1
- 2025: Косово – 1:1
- 2025: Швеция – 4:1
- 2025: Словения – 0:0
- 2025: Швеция – 2:0
- 2025: Словения – 3:0
- 2025: Косово – 4:0
Switzerland are now unbeaten in their last 11 competitive games:— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
◎ 4-0 vs Kosovo
◎ 3-0 vs Switzerland
◎ 0-2 vs Sweden
◎ 0-0 vs Switzerland
◎ 4-1 vs Sweden
◎ 1-1 vs Kosovo
◎ 1-1 vs. Qatar
◎ 4-1 vs Bosnia
◎ 2-1 vs Canada
◎ 2-0 vs Algeria
◉ 0-0 vs Colombia
Dark… pic.twitter.com/FpDNCTjYqp
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