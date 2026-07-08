Теневой фаворит? Участник 1/4 финала ЧМ-2026 не проигрывает уже 11 матчей

Сборная Швейцарии продлила свою беспроигрышную серию в официальных турнирах до 11 матчей.

Произошло это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Колумбии, в котором швейцарцы победили в серии послематчевых пенальти.

Последний раз сборная Швейцарии проигрывала в официальных турнирах еще в ноябре 2024 года (2:3 против Испании в Лиге Наций).

Беспроигрышная серия сборной Швейцарии в официальных турнирах (11)

2026: Колумбия – 0:0

2026: Алжир – 2:0

2026: Канада – 2:1

2026: Босния и Герцеговина – 4:1

2026: Катар – 1:1

2025: Косово – 1:1

2025: Швеция – 4:1

2025: Словения – 0:0

2025: Швеция – 2:0

2025: Словения – 3:0

2025: Косово – 4:0