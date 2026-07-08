История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 Мундиалей

Лишь одна сборная из восьми, продолжающих участие на текущем чемпионате мира, никогда не играла в четвертьфиналах мундиалей.

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира 2026 года:

Франция – Марокко

Испания – Бельгия

Норвегия – Англия

Аргентина – Швейцария

Из этой восьмерки сборных только Норвегия никогда не участвовала на данной стадии турнира.

Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале впервые за 72 года, что является самым длинным интервалом между двумя участиями одной сборной на этой стадии.

Вспомним, как играли другие 7 сборных в четвертьфиналах мировых первенств.

История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 финала мировых первенств

Франция:

2022: Англия – 2:1

2018: Уругвай – 2:0

2014: Германия – 0:1

2006: Бразилия – 1:0

1998: Италия – 0:0 (4:3 – по пенальти)

1986: Бразилия – 1:1 (4:3 – по пенальти)

1958: Северная Ирландия – 4:0

1938: Италия – 1:3

Марокко:

2022: Португалия – 1:0

Испания:

2010: Парагвай – 1:0

2002: Южная Корея – 0:0 (3:5 – по пенальти)

1994: Италия – 1:2

1986: Бельгия – 1:1 (4:5 – по пенальти)

1934: Италия – 1:1, 0:1

Бельгия:

2018: Бразилия – 2:1

2014: Аргентина – 0:1

1986: Испания – 1:1 (5:4 – по пенальти)

Норвегия:

никогда раньше не играла в четвертьфиналах

Англия:

2022: Франция – 1:2

2018: Швеция – 2:0

2006: Португалия – 0:0 (1:3 – по пенальти)

2002: Бразилия – 1:2

1990: Камерун – 3:2

1986: Аргентина – 1:2

1970: ФРГ – 2:3

1966: Аргентина – 1:0

1962: Бразилия – 1:3

1954: Уругвай – 2:4

Аргентина:

2022: Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)

2014: Бельгия – 1:0

2010: Германия – 0:4

2006: Германия – 1:1 (2:4 – по пенальти)

1998: Нидерланды – 1:2

1990: Югославия – 0:0 (3:2 – по пенальти)

1986: Англия – 2:1

1966: Англия – 0:1

Швейцария: