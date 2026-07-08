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Чемпионат мира
08 июля 2026, 08:02 |
395
0

История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 Мундиалей

Мундиаль выходит на стадию решающих матчей

08 июля 2026, 08:02 |
395
0
История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 Мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лишь одна сборная из восьми, продолжающих участие на текущем чемпионате мира, никогда не играла в четвертьфиналах мундиалей.

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира 2026 года:

  • Франция – Марокко
  • Испания – Бельгия
  • Норвегия – Англия
  • Аргентина – Швейцария

Из этой восьмерки сборных только Норвегия никогда не участвовала на данной стадии турнира.

Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале впервые за 72 года, что является самым длинным интервалом между двумя участиями одной сборной на этой стадии.

Вспомним, как играли другие 7 сборных в четвертьфиналах мировых первенств.

История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 финала мировых первенств

Франция:

  • 2022: Англия – 2:1
  • 2018: Уругвай – 2:0
  • 2014: Германия – 0:1
  • 2006: Бразилия – 1:0
  • 1998: Италия – 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • 1986: Бразилия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
  • 1958: Северная Ирландия – 4:0
  • 1938: Италия – 1:3

Марокко:

  • 2022: Португалия – 1:0

Испания:

  • 2010: Парагвай – 1:0
  • 2002: Южная Корея – 0:0 (3:5 – по пенальти)
  • 1994: Италия – 1:2
  • 1986: Бельгия – 1:1 (4:5 – по пенальти)
  • 1934: Италия – 1:1, 0:1

Бельгия:

  • 2018: Бразилия – 2:1
  • 2014: Аргентина – 0:1
  • 1986: Испания – 1:1 (5:4 – по пенальти)

Норвегия:

  • никогда раньше не играла в четвертьфиналах

Англия:

  • 2022: Франция – 1:2
  • 2018: Швеция – 2:0
  • 2006: Португалия – 0:0 (1:3 – по пенальти)
  • 2002: Бразилия – 1:2
  • 1990: Камерун – 3:2
  • 1986: Аргентина – 1:2
  • 1970: ФРГ – 2:3
  • 1966: Аргентина – 1:0
  • 1962: Бразилия – 1:3
  • 1954: Уругвай – 2:4

Аргентина:

  • 2022: Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)
  • 2014: Бельгия – 1:0
  • 2010: Германия – 0:4
  • 2006: Германия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
  • 1998: Нидерланды – 1:2
  • 1990: Югославия – 0:0 (3:2 – по пенальти)
  • 1986: Англия – 2:1
  • 1966: Англия – 0:1

Швейцария:

  • 1954: Австрия – 5:7
  • 1938: Венгрия – 0:2
  • 1934: Чехословакия – 2:3
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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