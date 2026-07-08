История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 Мундиалей
Мундиаль выходит на стадию решающих матчей
Лишь одна сборная из восьми, продолжающих участие на текущем чемпионате мира, никогда не играла в четвертьфиналах мундиалей.
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира 2026 года:
- Франция – Марокко
- Испания – Бельгия
- Норвегия – Англия
- Аргентина – Швейцария
Из этой восьмерки сборных только Норвегия никогда не участвовала на данной стадии турнира.
Сборная Швейцарии сыграет в четвертьфинале впервые за 72 года, что является самым длинным интервалом между двумя участиями одной сборной на этой стадии.
Вспомним, как играли другие 7 сборных в четвертьфиналах мировых первенств.
История выступлений четвертьфиналистов ЧМ-2026 на стадии 1/4 финала мировых первенств
Франция:
- 2022: Англия – 2:1
- 2018: Уругвай – 2:0
- 2014: Германия – 0:1
- 2006: Бразилия – 1:0
- 1998: Италия – 0:0 (4:3 – по пенальти)
- 1986: Бразилия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
- 1958: Северная Ирландия – 4:0
- 1938: Италия – 1:3
Марокко:
- 2022: Португалия – 1:0
Испания:
- 2010: Парагвай – 1:0
- 2002: Южная Корея – 0:0 (3:5 – по пенальти)
- 1994: Италия – 1:2
- 1986: Бельгия – 1:1 (4:5 – по пенальти)
- 1934: Италия – 1:1, 0:1
Бельгия:
- 2018: Бразилия – 2:1
- 2014: Аргентина – 0:1
- 1986: Испания – 1:1 (5:4 – по пенальти)
Норвегия:
- никогда раньше не играла в четвертьфиналах
Англия:
- 2022: Франция – 1:2
- 2018: Швеция – 2:0
- 2006: Португалия – 0:0 (1:3 – по пенальти)
- 2002: Бразилия – 1:2
- 1990: Камерун – 3:2
- 1986: Аргентина – 1:2
- 1970: ФРГ – 2:3
- 1966: Аргентина – 1:0
- 1962: Бразилия – 1:3
- 1954: Уругвай – 2:4
Аргентина:
- 2022: Нидерланды – 2:2 (4:3 – по пенальти)
- 2014: Бельгия – 1:0
- 2010: Германия – 0:4
- 2006: Германия – 1:1 (2:4 – по пенальти)
- 1998: Нидерланды – 1:2
- 1990: Югославия – 0:0 (3:2 – по пенальти)
- 1986: Англия – 2:1
- 1966: Англия – 0:1
Швейцария:
- 1954: Австрия – 5:7
- 1938: Венгрия – 0:2
- 1934: Чехословакия – 2:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О’Шаки Фостер готов к бою с украинским боксером
Пономаренко заинтересовал «Страсбург»