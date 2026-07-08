ФОТО. Эксперт призвал Аргентину забрать у Месси право бить пенальти

Ведущий ITV Марк Пугач поставил под сомнение то, что Лионель Месси и дальше должен исполнять пенальти в сборной Аргентины.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Египта 39-летний аргентинец не реализовал 11-метровый. Несмотря на это, Аргентина сумела спастись и победить со счетом 3:2, а сам Месси забил второй гол своей команды.

Однако после игры эксперты ITV обратили внимание на статистику форварда с пенальти на чемпионатах мира. Месси не забил уже 4 из 8 ударов с точки на мундиалях, если не учитывать послематчевые серии.

«Месси, при всей своей гениальности, снова не забил пенальти. Это уже второй нереализованный удар на этом чемпионате мира. Разве кто-то не должен забрать у него пенальти? Разве кто-то не должен сказать Лионелю Месси: «Мне все равно, что ты Лионель Месси, но ты не очень хорошо бьешь пенальти»?» – заявил Пугач.

Рой Кин также признался, что не был уверен в Месси перед ударом: «Мы смотрели здесь и не верили, что он забьет. Его статистика не очень хорошая. Для такого великого игрока, как Месси, это удивительно – будто ему не хватает веры в себя».

Гари Невилл добавил, что убедить футболиста такого уровня отказаться от пенальти практически невозможно, ведь подобные игроки хотят исполнять каждый 11-метровый и каждый штрафной.