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08 июля 2026, 02:50 |
32
0

Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром

Маттео Берреттини сообщил, что у него диагностировали хронические боли в бедре

08 июля 2026, 02:50 |
32
0
Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 51) пропустить часть сезона из-за проблем с бедром.

Берреттини сообщил, что после Уимблдона у него диагностировали хронические боли в бедре, написав пост в социальных сетях:

«Всем привет. Хотел поделиться новостями: к сожалению, я не сыграю в Гштааде и Кицбюэле. После обсуждений с моим врачом и командой у меня диагностировали хроническую боль в бедре. Мне посоветовали и сказали, что лучшим решением будет сняться с турниров и отдохнуть, чтобы быть готовым к американской серии. Спасибо вам за поддержку. Увидимся на харде».

Берреттини на Ролан Гаррос-2026 не сумел доиграть поединок 1/4 финала против соотечественника Маттео Арнальди из-за травмы бедра.

На Уимблдоне-2026 Берретини проиграл пятисетовый матч 1/16 финала Григору Димитрову.

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Маттео Берреттини травма
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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