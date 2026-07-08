Экс-шестой номер ATP пропустит часть сезона из-за проблем с бедром

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 51) пропустить часть сезона из-за проблем с бедром.

Берреттини сообщил, что после Уимблдона у него диагностировали хронические боли в бедре, написав пост в социальных сетях:

«Всем привет. Хотел поделиться новостями: к сожалению, я не сыграю в Гштааде и Кицбюэле. После обсуждений с моим врачом и командой у меня диагностировали хроническую боль в бедре. Мне посоветовали и сказали, что лучшим решением будет сняться с турниров и отдохнуть, чтобы быть готовым к американской серии. Спасибо вам за поддержку. Увидимся на харде».

Берреттини на Ролан Гаррос-2026 не сумел доиграть поединок 1/4 финала против соотечественника Маттео Арнальди из-за травмы бедра.

На Уимблдоне-2026 Берретини проиграл пятисетовый матч 1/16 финала Григору Димитрову.