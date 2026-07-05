Димитров за 3,5 часа выбил итальянца и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Григор одолел Маттео Берреттини в пяти сетах в третьем круге травяного мейджора
Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 146) вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026.
В третьем раунде Димитров одолел итальянца Маттео Берреттини (ATP 51) в пяти сетах за 3 часа и 35 минут – 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.
Счет очных встреч соперников – 2:1 в пользу болгарина.
Димитров стал одним из трех теннисистов (Янник Синнер и Новак Джокович), который доходил до стадии 1/8 финала Уимблдонского турнира четыре года подряд (с 2023 года).
В 1/8 финала Григор сыграет с британцем Артуром Фери, который также получил wild card от организаторов соревнований. Это будет первый случай в истории Уимблдона, когда два теннисиста, получившие приглашение сыграют в четвертом раунде.
Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала
Григор Димитров [WC] – Маттео Берреттини – 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
Фотогалерея матча
Статистика матча
Инфографика
3 - Grigor Dimitrov is one of the three players to reach the Round of 16 in each of the last four editions of Wimbledon Men’s Singles (since 2023) along with Jannik Sinner and Novak Djokovic. Top. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/XS7vvlbw9B— OptaAce (@OptaAce) July 4, 2026
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