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  4. Димитров за 3,5 часа выбил итальянца и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2026, 00:48 | Обновлено 05 июля 2026, 01:03
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Димитров за 3,5 часа выбил итальянца и вышел в 1/8 финала Уимблдона

Григор одолел Маттео Берреттини в пяти сетах в третьем круге травяного мейджора

05 июля 2026, 00:48 | Обновлено 05 июля 2026, 01:03
110
0
Димитров за 3,5 часа выбил итальянца и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров
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Представитель Болгарии Григор Димитров (ATP 146) вышел в 1/8 финала Уимблдона-2026.

В третьем раунде Димитров одолел итальянца Маттео Берреттини (ATP 51) в пяти сетах за 3 часа и 35 минут – 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Счет очных встреч соперников – 2:1 в пользу болгарина.

Димитров стал одним из трех теннисистов (Янник Синнер и Новак Джокович), который доходил до стадии 1/8 финала Уимблдонского турнира четыре года подряд (с 2023 года).

В 1/8 финала Григор сыграет с британцем Артуром Фери, который также получил wild card от организаторов соревнований. Это будет первый случай в истории Уимблдона, когда два теннисиста, получившие приглашение сыграют в четвертом раунде.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Григор Димитров [WC] – Маттео Берреттини – 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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