Джокович vs Синнер. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона
Янник обыграл Яна-Леннарда Штруффа, Новак одолел Феликса Оже-Альяссима
На Уимблдонском турнире-2026 определена первая полуфинальная пара в мужском одиночном разряде.
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер и легендарный серб Новак Джокович (ATP 8) разыграют путевку в финал Уимблдона.
Синнер в четвертьфинальном матче обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (ATP 74) в трех сетах.
Джокович в пятисетевом триллере одолел третьего сеяного, канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP 4).
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Янник и Новак играли между собой 11 раз. Счет очных противостояний соперников – 6:5 в пользу итальянца. Теннисисты играли в 1/2 финала Уимблдона в 2025 году. Тогда Янник оказался сильнее серба, обыграв его в трех партиях. Серб обыграл Синнера в этом году на Aus Open в пяти сетах в полуфинальном поединке.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Ян-Леннард Штруфф – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Феликс Оже-Альяссим [3] – Новак Джокович [7] – 6:7 (10:12), 6:3, 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (4:10)
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Новак Джокович [7]
Видеообзор матча Янник Синнер – Ян-Леннард Штруфф
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