Синнер обыграл немца и стал первым полуфиналистом Уимблдона
Янник переиграл Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале травяного мейджора
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
В 1/4 финала Синнер одолел представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (АТP 74) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.
Это было четвертое очное противостояние соперников. Янник одержал четвертую победу над Штруффом.
Синнер в третий раз сыграет в полуфинале Уимблдонского турнира.
Итальянец обогнал Стефана Эдберга по количеству побед на уровне ATP в статусе первой ракетки мира. У Янника на счету 95 побед, у Эдберга – 94.
В полуфинале Уимблдона Синнер сыграет либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Новаком Джоковичем.
Уимблдон-2026. Трава, 1/4 финала
Янник Синнер [1] – Ян-Леннард Штруфф – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3
Фотогалерея матча
Статистика матча
Инфографика
95 - Jannik Sinner (95) has now surpassed Stefan Edberg (94) for the outright 10th most ATP-level match wins as World No.1, since the ATP rankings were first published in 1973. Climbing.#Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/VUqmBXIbZl— OptaAce (@OptaAce) July 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О’Шаки Фостер готов к бою с украинским боксером
Легенда украинского футбола поделился своим мнением