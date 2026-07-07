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Уимблдон
07 июля 2026, 17:43 | Обновлено 07 июля 2026, 18:03
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Синнер обыграл немца и стал первым полуфиналистом Уимблдона

Янник переиграл Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале травяного мейджора

07 июля 2026, 17:43 | Обновлено 07 июля 2026, 18:03
380
1 Comments
Синнер обыграл немца и стал первым полуфиналистом Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

В 1/4 финала Синнер одолел представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа (АТP 74) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3.

Это было четвертое очное противостояние соперников. Янник одержал четвертую победу над Штруффом.

Синнер в третий раз сыграет в полуфинале Уимблдонского турнира.

Итальянец обогнал Стефана Эдберга по количеству побед на уровне ATP в статусе первой ракетки мира. У Янника на счету 95 побед, у Эдберга – 94.

В полуфинале Уимблдона Синнер сыграет либо с Феликсом Оже-Альяссимом, либо с Новаком Джоковичем.

Уимблдон-2026. Трава, 1/4 финала

Янник Синнер [1] – Ян-Леннард Штруфф – 7:5, 7:6 (7:4), 6:3

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Янник Синнер Ян-Леннард Штруфф Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 1
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Діду респект, пручався. Таки недарма так далеко зайшов. Вважай, зоряний час. В іншій половині сітки міг би і за фінал пободатися. 
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