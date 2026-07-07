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  4. ВИДЕО. Тренер Аргентины не сдержал слёз после мегакамбэка с Египтом
Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:59 | Обновлено 07 июля 2026, 22:00
635
0

ВИДЕО. Тренер Аргентины не сдержал слёз после мегакамбэка с Египтом

Скалони был тронут сенсационной победой

07 июля 2026, 21:59 | Обновлено 07 июля 2026, 22:00
635
0
ВИДЕО. Тренер Аргентины не сдержал слёз после мегакамбэка с Египтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал эмоций во время общения с журналистами после невероятной победы его команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).

До 79-й минуты аргентинцы уступали в матче 0:2, при этом Лионель Месси не реализовал пенальти. Однако впоследствии за четыре минуты «Альбиселесте» сначала сравняли счёт, а затем в компенсированное время ещё и забили победный гол.

Скалони вышел к представителям СМИ, чтобы дать послематчевый комментарий, однако внезапно не смог справиться с эмоциями и не сдержал слёз.

«Извините, я не могу говорить, я слишком растроган...», – признался специалист, после чего покинул микст-зону.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия. Матч состоится 12 июля.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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