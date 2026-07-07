ВИДЕО. Тренер Аргентины не сдержал слёз после мегакамбэка с Египтом
Скалони был тронут сенсационной победой
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал эмоций во время общения с журналистами после невероятной победы его команды в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2).
До 79-й минуты аргентинцы уступали в матче 0:2, при этом Лионель Месси не реализовал пенальти. Однако впоследствии за четыре минуты «Альбиселесте» сначала сравняли счёт, а затем в компенсированное время ещё и забили победный гол.
Скалони вышел к представителям СМИ, чтобы дать послематчевый комментарий, однако внезапно не смог справиться с эмоциями и не сдержал слёз.
«Извините, я не могу говорить, я слишком растроган...», – признался специалист, после чего покинул микст-зону.
В четвертьфинале Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария – Колумбия. Матч состоится 12 июля.
Lionel Scaloni:— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 7, 2026
🗣️ "Sorry, I can't talk, I'm very emotional.." https://t.co/Oie9BaUS9l
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