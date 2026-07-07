ВИДЕО. Сейв голкипера Египта: Месси снова не реализовал пенальти на ЧМ-2026
Лионель упустил отличный шанс сравнять счет для Аргентины в 1/8 финала мундиаля
Легендарный 39-летний аргентинский форвард Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта.
На 21-й минуте поединка Лео не сумел переиграть голкипера египтян Мостафу Шабаира, который сделал сейв.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Месси упустил шанс сравнять счет для команды Аргентины – египтяне забили на 15-й минуте, отличился Ибрагим Яссер.
Для Лео это уже второй нереализованный пенальти на этом ЧМ. Во втором туре группового этапа Месси не забил 11-метровый в игре с Австрией, но затем оформил дубль.
❗️ ВИДЕО. Сейв голкипера Египта: Месси снова не реализовал пенальти на ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
От бывшего игрока досталось Роберто Мартинесу
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026