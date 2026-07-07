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Чемпионат мира
07 июля 2026, 19:27 | Обновлено 07 июля 2026, 19:49
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ВИДЕО. Сейв голкипера Египта: Месси снова не реализовал пенальти на ЧМ-2026

Лионель упустил отличный шанс сравнять счет для Аргентины в 1/8 финала мундиаля

07 июля 2026, 19:27 | Обновлено 07 июля 2026, 19:49
1516
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ВИДЕО. Сейв голкипера Египта: Месси снова не реализовал пенальти на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный 39-летний аргентинский форвард Лионель Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта.

На 21-й минуте поединка Лео не сумел переиграть голкипера египтян Мостафу Шабаира, который сделал сейв.

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Месси упустил шанс сравнять счет для команды Аргентины – египтяне забили на 15-й минуте, отличился Ибрагим Яссер.

Для Лео это уже второй нереализованный пенальти на этом ЧМ. Во втором туре группового этапа Месси не забил 11-метровый в игре с Австрией, но затем оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Сейв голкипера Египта: Месси снова не реализовал пенальти на ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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доведеться забивати з гри
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+1
Та ну не може бути... Їх же так легко забивати...
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-1
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