Котляр навязала борьбу третьей сеяной в 1/16 финала WTA 125 в Контрексевиле

19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла третьей сеяной Оксане Селехметьевой (Испания, WTA 91) за 1 час и 33 минуты.

WTA 125 Контрексевиль. Грунт, 1/16 финала

Елизавета Котляр (Украина) [Q] – Оксана Селехметьева (Испания) [3] – 4:6, 4:6

В первой партии Елизавета была близка к тому, чтобы отыграться со счета 2:5. Во втором сете Котляр вела с брейком 3:1 и имела четыре брейк-поинта в пятом гейме, но растеряла преимущество.

Котляр во второй раз в карьере сыграла в основной сетке соревнований WTA 125. В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в 1-м круге турнира этой категории на Мальорке.

В Контрексевиле Котляр преодолела квалификацию, переиграв Таисию Мордергер и Лив Булар.