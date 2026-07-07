Котляр навязала борьбу третьей сеяной в 1/16 финала WTA 125 в Контрексевиле
Елизавета проиграла Оксане Селехметьевой в 1-м раунде основной сетки грунтового турнира
19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.
В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла третьей сеяной Оксане Селехметьевой (Испания, WTA 91) за 1 час и 33 минуты.
WTA 125 Контрексевиль. Грунт, 1/16 финала
Елизавета Котляр (Украина) [Q] – Оксана Селехметьева (Испания) [3] – 4:6, 4:6
В первой партии Елизавета была близка к тому, чтобы отыграться со счета 2:5. Во втором сете Котляр вела с брейком 3:1 и имела четыре брейк-поинта в пятом гейме, но растеряла преимущество.
Котляр во второй раз в карьере сыграла в основной сетке соревнований WTA 125. В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в 1-м круге турнира этой категории на Мальорке.
В Контрексевиле Котляр преодолела квалификацию, переиграв Таисию Мордергер и Лив Булар.
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