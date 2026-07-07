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  4. Котляр навязала борьбу третьей сеяной в 1/16 финала WTA 125 в Контрексевиле
WTA
07 июля 2026, 18:29 | Обновлено 07 июля 2026, 18:50
272
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Котляр навязала борьбу третьей сеяной в 1/16 финала WTA 125 в Контрексевиле

Елизавета проиграла Оксане Селехметьевой в 1-м раунде основной сетки грунтового турнира

07 июля 2026, 18:29 | Обновлено 07 июля 2026, 18:50
272
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Котляр навязала борьбу третьей сеяной в 1/16 финала WTA 125 в Контрексевиле
Instagram. Елизавета Котляр
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19-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 451) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Контрексевиле, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла третьей сеяной Оксане Селехметьевой (Испания, WTA 91) за 1 час и 33 минуты.

WTA 125 Контрексевиль. Грунт, 1/16 финала

Елизавета Котляр (Украина) [Q] – Оксана Селехметьева (Испания) [3] – 4:6, 4:6

В первой партии Елизавета была близка к тому, чтобы отыграться со счета 2:5. Во втором сете Котляр вела с брейком 3:1 и имела четыре брейк-поинта в пятом гейме, но растеряла преимущество.

Котляр во второй раз в карьере сыграла в основной сетке соревнований WTA 125. В октябре 2025 года Елизавета уступила Дарье Семенистой в 1-м круге турнира этой категории на Мальорке.

В Контрексевиле Котляр преодолела квалификацию, переиграв Таисию Мордергер и Лив Булар.

По теме:
Елизавета Котляр – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
19-летняя украинка пробилась в финал квалификации на турнире во Франции
WTA Контрексевиль Елизавета Котляр Оксана Селехметьева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Толку что она там навязала если в итоге просрала.обыграла кого-то из 100 и решила что конкурентна?
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