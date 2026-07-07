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Уимблдон
07 июля 2026, 15:35 | Обновлено 07 июля 2026, 15:47
373
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Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

07 июля 2026, 15:35 | Обновлено 07 июля 2026, 15:47
373
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Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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7 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте поединок начнут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Коко Гауфф (США, WTA 7).

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Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Пегулы.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.

📺 Видеотрансляция

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Джессика Пегула Коко Гауфф смотреть онлайн Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Між тим, В. Подрез стартувала на W50 Коройюш (Португалія), де обіграла француженку М. Леонард (WTA 296), 7:5, 6:4, і вийшла у 1/8.
Нехай щастить далі!
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