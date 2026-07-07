Уимблдон07 июля 2026, 15:35 | Обновлено 07 июля 2026, 15:47
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Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
07 июля 2026, 15:35 | Обновлено 07 июля 2026, 15:47
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7 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.
Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте поединок начнут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Коко Гауфф (США, WTA 7).
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Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Пегулы.
Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.
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