Джессика Пегула – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоятся матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 15:30 по Киеву на центральном корте поединок начнут Джессика Пегула (США, WTA 4) и Коко Гауфф (США, WTA 7).

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Это будет девятое очное противостояние соперниц. Счет 5:3 в пользу Пегулы.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.

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