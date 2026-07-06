Топовые комментарии читателей Sport.ua в 1/16 финала ЧМ-2026

В первом раунде плей-офф наибольшее внимание привлекла сенсационная сборная Кабо-Верде. Дебютант чемпионата мира не просто вышел в плей-офф, но и дал настоящий бой действующим чемпионам мира.

Трудно не согласиться с пользователем Archie1991, который наградил эту островную сборную «Призом зрительских симпатий», за что получил больше всего лайков на этом этапе соревнований.

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Больше всего «минусов» под этой же новостью собрал саркастический (саркастический же?) комментарий читателя с ником «Первый среди равных в бане». Он решил пофантазировать, что сборная Украины сделала бы с Кабо-Верде и как далеко прошла бы на ЧМ-2026, но коллеги его почему-то не поддержали и насыпали дизлайков.

Более органично вписать сборную Украины в контекст Кабо-Верде удалось Dimando560. По его мнению, нашим игрокам стоило бы брать пример с островитян.

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И все же больше всего «лайков» собрал комментарий не о чемпионате мира. Точнее, не о самом турнире, а о его трансляции. Adidas777 планировал разделить эмоции игроков Аргентины и Кабо-Верде, а вместо этого был вынужден смотреть рекламу. И не он один.

Немало теплых слов получили в свой адрес сборные Бельгии и Сенегала, которые устроили настоящий триллер в 1/16 финала. Кто-то хвалит бельгийцев и Руди Гарсию, кто-то ругает сенегальцев, но почти все согласны, что матч получился жарким.

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А вот кому досталось по полной, так это сборной Германии, которая сенсационно вылетела от Парагвая. Болельщики не сдерживались ни в отношении Нагельсмана, ни в отношении игроков, ни в отношении политики глобализации, которая изменила «Маншафт» до неузнаваемости.

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Гарри Кейн в очередной раз доказал, что является незаменимым игроком для этой сборной Англии. Вы в комментариях написали ему немало приятных сообщений, однако некоторые из них не нашли поддержки. Даже трудно догадаться, почему.

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P.S. Напоследок, по традиции, рассказываем о самом интересном комментарии, касавшемся работы редакции. Под новостью о вылете Нидерландов пользователь с ником AK.228 иронично упомянул об авторском материале, в котором мы предсказывали «оранжевым» победу на ЧМ-2026.

К счастью, вы, уважаемые читатели, набросали дизлайков. Если бы этого не произошло, то перед следующим крупным турниром нам пришлось бы выбрать только одну сборную (угадать будущего чемпиона) и писать исключительно о ней. Спасибо вам!

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