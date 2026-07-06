Соперница Костюк в QF Уимблдона-2026 начала турнир с проигранного сета 0:6
Жасмин Паолини повторила достижение Мимы Яушовец
Украинская теннисистка Марта Костюк в четвертьфинале Уимблдона-2026 сыграет с Жасмин Паолини.
Паолини на своем пути к Q4 травяного мейджора в Великобритании переиграла Робин Монтгомери, Викторию Голубич, Марию Саккари и Александру Эалу.
Жасмин стартовала на Уимблдоне с проигранного сета 0:6 против Монтгомери. Паолини стала первой теннисисткой с 1981 года, которая после баранки в первой партии на британском слэме добралась до четвертьфинала.
45 лет назад это сделала Мима Яушовец, которая в первом раунде прошла Пинат Луи Гарпер (0:6, 6:2, 6:4), а в 1/4 финала уступила Крис Эверт.
Паолини во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. В 2024 году она добралась до финала на этих кортах, где проиграла Барборе Крейчиковой. Жасмин – первая итальянка, которая добиралась до Q4 на Уимблдонском турнире минимум дважды.
Костюк, для которой это будет дебютный четвертьфинал на Уимблдоне, ранее пересекались с Паолини трижды и одержала одну победу – в 2022 году в квалификации хардового тысячника в Цинциннати. В 2022 Марта уступила Жасмин на кортах Клуж-Напоки, а в 2023 – в 1/32 финала Цинциннати.
Встреча Костюк и Паолини состоится 8 июля. Время начала игры будет определено позднее.
Результаты Паолини на Уимблдоне-2026:
- R1: Жасмин Паолини [13] – Робин Монтгомери [Q] – 0:6, 6:4, 7:5
- R2: Жасмин Паолини [13] – Виктория Голубич – 7:6 (7:0), 6:4
- R3: Жасмин Паолини [13] – Мария Саккари – 6:1, 6:2
- R4: Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3
Результаты Костюк на Уимблдоне-2026:
- R1: Марта Костюк [12] – Надя Подороска – 6:1, 6:2
- R2: Марта Костюк [12] – Анна Блинкова – 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
- R3: Марта Костюк [12] – Эмма Наварро [23] – 6:2, 4:6, 6:1
- R4: Марта Костюк [12] – Эшлин Крюгер [Q] – 6:4, 6:4
Инфографика
2 - Jasmine Paolini is the first Italian to reach multiple quarter-finals in Women’s Singles in Wimbledon in the Open Era (2024 and 2026). Explorer.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/g1sOh5VpKW— OptaAce (@OptaAce) July 6, 2026
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