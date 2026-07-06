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06 июля 2026, 14:02 | Обновлено 06 июля 2026, 14:19
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Сборную Нидерландов после провала на ЧМ может возглавить известный тренер

Арне Слот в списке претендентов

06 июля 2026, 14:02 | Обновлено 06 июля 2026, 14:19
1216
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Сборную Нидерландов после провала на ЧМ может возглавить известный тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривает возможность назначить бывшего тренера «Ливерпуля» Арне Слота новым главным тренером сборной Нидерландов.

«Оранжевые» остались без тренера после провала на ЧМ-2026, где на стадии 1/16 финала уступили сборной Марокко (1:1, 2:3). Рональд Куман покинул пост, который занимал с 2023 года.

Как сообщает журналист SkySportDE Флориан Плеттенберг, Слот – не единственный кандидат на роль преемника Кумана, однако он точно входит в шорт-лист KNVB. Стороны уже провели предварительные переговоры.

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Арне Слот Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Флориан Плеттенберг
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з цим фізкультурником голандцям нічого не світить
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