Сборную Нидерландов после провала на ЧМ может возглавить известный тренер
Арне Слот в списке претендентов
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривает возможность назначить бывшего тренера «Ливерпуля» Арне Слота новым главным тренером сборной Нидерландов.
«Оранжевые» остались без тренера после провала на ЧМ-2026, где на стадии 1/16 финала уступили сборной Марокко (1:1, 2:3). Рональд Куман покинул пост, который занимал с 2023 года.
Как сообщает журналист SkySportDE Флориан Плеттенберг, Слот – не единственный кандидат на роль преемника Кумана, однако он точно входит в шорт-лист KNVB. Стороны уже провели предварительные переговоры.
🚨🆕 Understand Arne Slot is one of the candidates to become the new Netherlands head coach following Ronald Koeman’s resignation.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 6, 2026
Other candidates are also being considered, but Slot is on the shortlist.
Initial talks have already taken place. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/BMl5sxP3xG
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