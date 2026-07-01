Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рональд КУМАН: «К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться»
Чемпионат мира
01 июля 2026, 07:12 |
368
0

Рональд КУМАН: «К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться»

Специалист пояснил, почему покинул пост коуча сборной Нидерландов

01 июля 2026, 07:12 |
368
0
Рональд КУМАН: «К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный специалист Рональд Куман объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера национальной сборной Нидерландов после завершения выступлений на ЧМ-2026.

«Минувшей ночью я решил завершить свою работу в должности главного тренера сборной Нидерландов. Мне удалось дважды возглавлять сборную. Особенно больно, что моя история со сборной завершается именно так. Мы все мечтали провести чемпионат мира, который бы вошел в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован этим сильнее меня. Главный тренер несет за это ответственность. Я всегда чувствовал ее и буду чувствовать до конца своих дней.

Последние годы снова напомнили мне, что в жизни есть вещи гораздо важнее футбола. Футбол был делом всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, твое мировоззрение меняется. Моя жена Бартина, невзирая на болезнь, ежедневно поддерживала меня и убеждала довести работу со сборной до конца. Это проявление невероятной силы духа. Я благодарен ей больше, чем когда-либо смогу выразить словами

Хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне пришлось работать. Ваше отношение к делу, характер и доверие вдохновляли меня каждый день. Спасибо также моему тренерскому штабу, Королевскому футбольному союзу Нидерландов, всем оставшимся за кадром сотрудникам и каждому клубу, в котором мне посчастливилось работать. Но прежде всего – спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в самые трудные моменты. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды главным тренером национальной команды.

Я ухожу с противоречивыми чувствами. Конечно, мне хотелось завершить свою работу со сборной, став чемпионом мира. К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Но сильнее всего я чувствую гордость. Гордость всего, что дал мне футбол, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что мне удалось превратить свою главную страсть на всю жизнь», – написал Куман.

Куман работал в сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год и с 2023 по 2026 год. Лучшим достижением команды при Кумани является финал Лиги наций в сезоне 2018/19.

По теме:
Гол и ассист. Назван лучший игрок матча Мексика - Эквадор на ЧМ-2026
Сетка ЧМ-2026. Определены три пары 1/8 финала. Мексику ждет Англия?
ДЕШАМ – о победе Франции над Швецией на ЧМ-2026: «Выполняем свою миссию»
Рональд Куман сборная Нидерландов по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30 июня 2026, 06:55 82
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды

Яркая команда Кумана отправляется домой

ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
Футбол | 01 июля 2026, 01:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко покинул Аякс и получил статус свободного агента

Защитник сборной Украины провел в составе амстердамского клуба два матча в сезоне 2025/26

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Футбол | 01.07.2026, 05:32
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Нападающий сборной Украины официально покинул клуб. Отказались платить
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Футбол | 30.06.2026, 07:57
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
Вынесено решение по поводу скандального судейства в бою Усик – Верховен
29.06.2026, 08:20
Бокс
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
Плотницкий признался, что сказал Лосано после поражения Украины от Болгарии
29.06.2026, 17:33 3
Волейбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 7
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем