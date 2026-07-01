Рональд КУМАН: «К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться»

Известный специалист Рональд Куман объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера национальной сборной Нидерландов после завершения выступлений на ЧМ-2026.

«Минувшей ночью я решил завершить свою работу в должности главного тренера сборной Нидерландов. Мне удалось дважды возглавлять сборную. Особенно больно, что моя история со сборной завершается именно так. Мы все мечтали провести чемпионат мира, который бы вошел в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован этим сильнее меня. Главный тренер несет за это ответственность. Я всегда чувствовал ее и буду чувствовать до конца своих дней.

Последние годы снова напомнили мне, что в жизни есть вещи гораздо важнее футбола. Футбол был делом всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, твое мировоззрение меняется. Моя жена Бартина, невзирая на болезнь, ежедневно поддерживала меня и убеждала довести работу со сборной до конца. Это проявление невероятной силы духа. Я благодарен ей больше, чем когда-либо смогу выразить словами

Хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне пришлось работать. Ваше отношение к делу, характер и доверие вдохновляли меня каждый день. Спасибо также моему тренерскому штабу, Королевскому футбольному союзу Нидерландов, всем оставшимся за кадром сотрудникам и каждому клубу, в котором мне посчастливилось работать. Но прежде всего – спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в самые трудные моменты. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды главным тренером национальной команды.

Я ухожу с противоречивыми чувствами. Конечно, мне хотелось завершить свою работу со сборной, став чемпионом мира. К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Но сильнее всего я чувствую гордость. Гордость всего, что дал мне футбол, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что мне удалось превратить свою главную страсть на всю жизнь», – написал Куман.

Куман работал в сборной Нидерландов с 2018 по 2020 год и с 2023 по 2026 год. Лучшим достижением команды при Кумани является финал Лиги наций в сезоне 2018/19.