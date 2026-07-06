ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил рекордный трансфер за 117 млн ​​евро

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с итальянским полузащитником «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Детали соглашения между «шпорами» и 26-летним футболистом не разглашаются.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, она составляет 117 миллионов евро, что является трансферным рекордом «Тоттенхэма».

Предыдущий рекорд был установлен менее недели назад, когда клуб подписал Матеуша Фернандеша за 98,5 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Сандро Тонали провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.