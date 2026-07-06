6 июля сборные Португалии и Испании сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Встреча пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

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Стартовый свисток главного рефери Энтони Тейлора (Англия) прозвучит в 22:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо с США, либо с Бельгией.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.