Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания
Поединок состоится 6 июля и начнется в 22:00 по Киеву
6 июля сборные Португалии и Испании сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Встреча пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток главного рефери Энтони Тейлора (Англия) прозвучит в 22:00 по Киеву.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо с США, либо с Бельгией.
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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