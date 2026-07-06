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Португалия
06.07.2026 22:00 - : -
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Чемпионат мира
06 июля 2026, 09:37 |
239
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания

Поединок состоится 6 июля и начнется в 22:00 по Киеву

06 июля 2026, 09:37 |
239
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine
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6 июля сборные Португалии и Испании сойдутся в очном поединке 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Встреча пройдет на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток главного рефери Энтони Тейлора (Англия) прозвучит в 22:00 по Киеву.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится либо с США, либо с Бельгией.

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала чемпионата мира Португалия – Испания

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Португалия – Испания
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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